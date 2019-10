Russia testa missile balistico intercontinentale | potrebbe colpire gli USA in qualsiasi

F1 - GP Russia 2019 : perché Sebastian Vettel si è ritirato? Problemi al motore Ferrari - era rimasto in testa per metà gara : Sebastian Vettel si è dovuto ritirare nel corso del 28esimo giro del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Sochi. Il tedesco si era reso protagonista di una partenza stellare riuscendo a balzare al comando dopo essere partito dalla terza posizione, ha comandato la prima metà di gara con grande personalità ed è poi rientrato ai box per l’unica sosta in programma. La Ferrari ha fatto in modo che il quattro ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa davanti alla Russia : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : i risultati di oggi e la classifica. La Cina batte gli USA e vola in testa - Russia all’inseguimento : La Cina ha demolito gli USA con un roboante 3-0 nello scontro diretto che ha caratterizzato la settima giornata della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le due squadre si trovavano al comando della classifica da imbattute, oggi le Campionesse Olimpiche si sono imposte in maniera netta e si sono avviCinate alla conquista del trofeo quando mancano quattro giornate al termine del torneo. Netta vittoria ...

Rugby - Sergio Parisse : “Rispetto per la Russia. Dobbiamo testarci per arrivare al massimo al Mondiale” : È l’atteso ritorno in campo del capitano Sergio Parisse: domani in campo per uno dei Test Match estivi della Nazionale italiana di Rugby, allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, gli azzurri e la Russia. Squadra guidata da Conor O’Shea che vuole ovviamente il successo partendo da favorita. Il commento del numero 8 azzurro al termine della consueta Captain’s Run: “Abbiamo rispetto per la Russia squadra che di certo ...

Mistero sull’esplosione in Russia - Mosca sta testando una “super arma”? : Ancora reticenze sull’incidente nucleare di giovedì scorso in un poligono militare a Nyonoksa. Il Cremlino ammette: radioattività 16 volte più alta della norma