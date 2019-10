Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti si era impegnato in prima persona. Il vicepremier Matteo Salvini aveva voluto incontrarla, rassicurandola. Ma laper motivi disciplinari aDell’Aria, insegnante dell’Iti Vittorio Emanuele III di Palermolì, tutta intera. Una sanzione che il provveditore di Palermo deciseaver accusato l’insegnante di non aver controllato due slide in un lavoro dei suoi alunni che accostarono le leggi razziali del 1938 al decreto Sicurezza voluto dall’allora ministro dell’Interno. Nel frattempo sono passati quattro. Ad assegnare la punizione fu Marco Anello, responsabile dell’ufficio scolastico territoriale di Palermo e nessuno, nemmeno il ministro dell’Istruzione, può superare il provvedimento punitivo. E sul caso ora vuole un’accelerazione la...

TutteLeNotizie : Rosa Maria Dell’Aria, la sospensione della prof dopo 4 mesi è ancora lì. La viceministra… - Noovyis : (Rosa Maria Dell’Aria, la sospensione della prof dopo 4 mesi è ancora lì. La viceministra Ascani al provveditore: “… - Cascavel47 : Rosa Maria Dell’Aria, la sospensione della prof dopo 4 mesi è ancora lì. La viceministra Ascani al provveditore: “R… -