Ronaldo sul suo futuro a SportBible | “Sono competitivo | voglio essere il numero uno”

Cristiano Ronaldo sul gesto ai tifosi dell'Atletico Madrid : 'La gente parla tanto' : La Juventus sabato ha vinto una partita molto difficile contro un Hellas Verona che ha giocato in maniera davvero notevole, creando non pochi problemi alla porta difesa da Buffon. La partita è stata decisa dal solito Cristiano Ronaldo, che ha realizzato il rigore decisivo del 2-1 nel secondo tempo. Il portoghese era stato sicuramente importante anche nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid, e ha 'rischiato' di decidere il match ...

Juventus - Cristiano Ronaldo torna sul gesto di Madrid : “La gente parla troppo” : Un assist e un gol su rigore per Cristiano Ronaldo nel successo della Juventus sul Verona. Il portoghese, però, ai microfoni di Sky Sport nel post gara è tornato sul gesto nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid dopo l’occasione avuta nel recupero della sfida di Champions: “Non voglio tornarci ma la gente parla troppo”, ha detto. Poi un commento alla gara odierna: “L’importante era la vittoria, non ...

Juventus - l’impatto di Ronaldo sul bilancio 2019 : Impatto Cristiano Ronaldo su bilancio Juventus 2019 – Con l’approvazione da parte del cda del progetto di bilancio della Juventus al 30 giugno 2019 è possibile fare una prima analisi su quello che è stato l’impatto dell’acquisto di Cristiano Ronaldo sui conti della società bianconera. Un’analisi più puntuale potrà essere realizzata una volta che la […] L'articolo Juventus, l’impatto di Ronaldo sul ...

Le notizie del giorno – Ultime di calciomercato - intercettazioni su Ronaldo - novità sulla rissa in Curva Nord : Ultime CI calciomercato – Il calciomercato continua a muoversi, le squadre sono alla ricerca di nuovi calciatori o tramite il mercato svincolati e tramite campionati ancora aperto, oppure per le prossime sessioni di mercato di gennaio o giugno. Nelle Ultime ore alcune importanti novità. Il Torino ha ceduto a titolo temporaneo all’Ad Sanjoanense Futebol Sad il giovane attaccante Mouhamed Menaour Belkheir. Lo comunica il club granata ...

Cristiano Ronaldo sul caso Mayorga : “Quando hai una ragazza e dei figli diventa difficilissimo affrontare queste situazioni - ho avuto del pensiero di mio figlio” : Nella lunga intervista da Cristiano Ronaldo a Piers Morgans e che verrà trasmessa oggi da ‘ITV’, il campione della Juventus ha affrontato anche il caso Mayorga. Il campione portoghese non ha nascosto tutto il proprio dispiacere per l’accusa di stupro mossa dalla donna nei suoi confronti per una presunta violenza, avvenuta dieci anni fa in un hotel di Las Vegas. “Hai una ragazza, hai una famiglia, hai dei figli. ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi (10 settembre). Poker di Cristiano Ronaldo! Vincono Francia e Inghilterra : oggi martedì 10 settembre si sono disputate sette partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Spiccano i quattro gol segnati da Cristiano Ronaldo, le vittorie di Turchia e Inghilterra, la sconfitta dell’Islanda in Albania. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. GRUPPO A: Partita davvero pazza a Southampton dove il piccolo Kosovo, imbattuto da quasi due anni, passa in vantaggio al 1′ con Berisha che ...

Cristiano Ronaldo - l’esultanza è polemica : il portoghese fa il gesto del VAR [VIDEO] : Si sta giocando Juventus-Napoli. Siamo ormai nei minuti finali e la partita si è clamorosamente riaperta. Dopo il 3-0 firmato da Cristiano Ronaldo sono arrivati i gol di Manolas e Lozano a mettere un po’ di pepe nel finale. Proprio il gol del portoghese della Juventus ha destato scalpore. Esultanza polemica di CR7, che dopo il gol ha fatto il classico gesto del VAR. La prima giornata proprio la tecnologia aveva annullato la rete del ...

Domenica di relax sul green per CR7 : Cristiano Ronaldo si dà al golf con la famiglia dopo il debutto stagionale : Domenica sul green per Cristiano Ronaldo: dopo i primi tre punti stagionali, l’attaccante portoghese si dà al golf con l’intera famiglia Buona la prima per la Juventus: la squadra di Maurizio Sarri, costretto a saltare l’esordio stagionale per salvaguardare la sua salute, ha trionfato contro il Parma grazie ad una rete di Chiellini. Cristiano Ronaldo è riuscito ad essere protagonista nel match di debutto, ma gli è stato ...

Cristiano Ronaldo - dichiarazioni a sorpresa su Messi e sul Portogallo : “A cena insieme? Io…” : Rivali in campo, stima reciproca fuori. E’ questo quanto emerge dalla seconda parte dell’intervista di Cristiano Ronaldo all’emittente portoghese “TVI”. Il dualismo è ovviamente con Lionel Messi. Queste le parole del portoghese. “Non ho dubbi sul fatto che Messi mi ha reso un giocatore migliore e che io ho fatto lo stesso con lui. Le rivalità fanno bene, sono salutari, nel calcio o in qualsiasi altro ...

Stupro Cristiano Ronaldo - gli avvocati svelano un retroscena sul caso Mayorga : Gli avvocati dell’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, hanno ammesso per la prima volta che nel 2010 trovarono un accordo privato con Kathryn Mayorga, la donna statunitense che aveva accusato CR7 di averla stuprata a Las Vegas nel 2009. In cambio di un pagamento di 375.000 dollari la donna si impegnava a non parlare dell’accaduto e a non sporgere denuncia. Lo riporta la Cnn, aggiungendo che i legali del 5 volte pallone ...

Mercato Juventus : Marcelo sulla Juve e Ronaldo. “Mi piace la Serie A “ : Mercato Juventus: il difensore del Real Madrid Marcelo parla della Juventus e di Cristiano Ronaldo, rendendo esplicito il proprio gradimento per la Serie A. Mentre è impegnato con il Real Madrid nella preparazione della nuova stagione, il terzino sinistro brasiliano Marcelo, accostato più volte negli ultimi mesi alla Juventus, ha espresso alcune opinioni sul calcio […] More

Cristiano Ronaldo : «Ecco come è nata la mia esultanza» : «Difficile scegliere il mio gol più bello, ne ho fatti circa 700 in carriera, opto per la risposta più semplice e dico l’ultimo e il prossimo, perché per me tutti i gol sono importanti». Cristiano Ronaldo si racconta così in un’intervista ai microfoni di Soccer.com su Youtube. «Compagno con cui avrei voluto giocare? Ce ne sono […] L'articolo Cristiano Ronaldo: «Ecco come è nata la mia esultanza» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Milan - Fassone senza peli sulla lingua : “ho sbagliato a prendere Bonucci - Mr. Li voleva Ronaldo” : L’ex amministrato delegato del Milan Marco Fassone torna a parlare del club rossonero, diversi gli argomenti trattati dagli studi di Sportitalia ed interessanti indicazioni: “Mister Li Ha fatto l’errore che in tanti commettono quando prendono casa: dando un valore eccezionale alla proprietà, credono di potersi indebitare per parte della cifra e ripagarsela con il bene comprato. All’inizio c’era grande ...