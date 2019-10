Ronaldo Juventus | clamoroso | CR7 rivela | “Ritiro? Sì | ecco quando”

Juventus - Ronaldo sorprende tutti e pensa al ritiro : “Sì - ecco quando avverrà” : Ronaldo Juventus, un binomio nato nella passata stagione, ma che potrebbe interrompersi già nel corso della prossima stagione. Di fatto, come sottolineato dallo stesso diretto interessato, CR7 starebbe valutando la possibilità di dire addio al calcio giocatore. Intervistato ai microfoni di “Sport Bible”, l’attaccante bianconero ha parlato del futuro e dei suoi nuovi progetti. Ronaldo […] L'articolo Juventus, Ronaldo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo allo scoperto : “ho già deciso il mio futuro” : “Amo ancora il calcio e adoro far divertire i tifosi. L’età non importa, conta solo la mentalità. Negli ultimi cinque anni ho iniziato a godermi questo processo di vedermi anche fuori dal mondo del calcio. Non so quando accadrà magari tra uno o due anni, non lo so”, sono le importanti dichiarazioni a SPORTBible da parte di Cristiano Ronaldo, il calciatore portoghese pensa al presente ed alla stagione con la maglia della Juventus ma si ...

Juventus - Pjanic e Sarri in conferenza : “Ronaldo - Dybala e Higuain insieme?” - il tecnico risponde così : Dopo il successo nella partita di campionato contro la Spal, la Juventus cerca continuità anche in Champions League dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid, si avvicina l’importante match contro il Leverkusen. conferenza stampa della vigilia per Maurizio Sarri che ha dato importanti indicazioni. Inizia a parlare Pjanic: “Il mister mi ha chiesto dall’inizio di toccare più palloni. Mi trovo molto bene e vedo la ...

Cristiano Ronaldo - ennesimo premio per il calciatore della Juventus : arriva l’undicesimo “Globo d’Oro” : Snobbato dalla FIFA per il suo premio Best Football Awards 2019, Cristiano Ronaldo si consola con l’ennesimo riconoscimento ricevuto in patria. L’attaccante della Juventus ha infatti vinto per l’undicesima volta il Globo d’Oro, il premio dell’emittente lusitana ‘SIC’ per lo sportivo portoghese dell’anno. Fra i premiati – come riferisce la stampa portoghese – anche Joao Felix, ...

Juventus - qualità e perseveranza pagano! Un gran secondo tempo cancella la Spal : e con un Cristiano Ronaldo così… : La Juventus supera 2-0 la Spal nonostante un primo tempo giocato in maniera opaca: nella ripresa la qualità dei bianconeri viene fuori alla distanza e Cristiano Ronaldo sale in cattedra La sesta giornata di Serie A si apre con la Juventus, di scena in casa contro la Spal nell’anticipo del primo pomeriggio del sabato. I bianconeri, con un occhio all’impegno di Champions League del prossimo martedì contro il Leverkusen, non ...

VIDEO Juventus-SPAL 2-0 - Highlights - gol e sintesi : Pjanic e Cristiano Ronaldo lanciano i bianconeri : La Juventus ha sconfitto la SPAL per 2-0 nel match valido per la sesta giornata della Serie A 2019-2020 e si è portata momentaneamente in testa alla classifica del campionato in attesa del confronto tra Inter e Sampdoria. I bianconeri hanno dovuto fare i conti con uno strepitoso Berisha che ha parato davvero di tutto e ha impedito ai Campionati d’Italia di dilagara. Il gol del vantaggio è arrivato al 45′ con Pjanic che ha insaccato ...

