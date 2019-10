Roma Metropolitane | polizia forza cordone lavoratori | tra i feriti anche Fassina

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019)– Si è arrivato allo scontro fisico davanti alla sede di, quando un collaboratore dell’assessore capitolino alle Partecipate, Gianni Lemmetti, ha tentato di entrare nel palazzo che ospita la società, il cui ingresso è presidiato da una cinquantina dia rischio licenziamento. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, l’uomo si è fatto scortare da alcuni agenti diche hannoto il blocco. A farne le spese sono stati i manifestanti dell’ultima fila del presidio, con sindacalisti e consiglieri comunali del Pd e di Sinistra italiana. Lo scontro fisico è stato particolarmente duro e ha provocato la caduta e il ferimento del capogruppo di Sinistra Italiana in Campidoglio, Stefano, del segretario della Fp Cgile Lazio, Natale Di Cola, e del segretario generale della Uil die del Lazio, Alberto Civica. L'articolo, ...

