Roma | la polizia forza il blocco della protesta | ferito il deputato di Leu Stefano Fassina

Stefano Fassina ferito da carica Polizia/ Video - caos al presidio Roma Metropolitane : Stefano Fassina, LeU, ferito durante corteo dei lavoratori di Roma Metropolitane: carica della Polizia lo colpisce, trasportato in ospedale. Il Video

Roma Metropolitane - Fassina ferito durante manifestazione. Lamorgese : “Accertare se l’intervento della polizia è stato corretto” : È rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane. E il Viminale ha chiesto chiarimenti al capo della polizia. Rischia di diventare un vero e proprio caso quell di Stefano Fassina, il deputato di Liberi e Uguali rimasto ferito e trasportato dal 118 in ospedale in “codice rosso per dinamica“, a causa di un trauma da schiacciamento. Secondo quanto si è appreso, ai soccorritori avrebbe spiegato di essere ...

Stefano Fassina ferito alla manifestazione dei lavoratori di Roma metropolitane : tensione con la polizia : Il deputato di Leu Stefano Fassina è rimasto ferito nel corso di una manifestazione a Roma in cui si sono verificati momenti di tensione con le forze di polizia....

Stefano Fassina ferito nella carica della polizia a Roma : trasportato in ospedale in ambulanza : Clamoroso a Roma. Il deputato e consigliere comunale Stefano Fassina, vecchia conoscenza della politica italiana, è rimasto ferito durante la ressa davanti alla sede di Roma Metropolitane. Il politico è rimasto schiacciato tra una porta e poi caduto. Quando sono arrivate le ambulanze in via Tuscolan

Roma Metropolitane - polizia forza cordone lavoratori : tra i feriti anche Fassina : Roma – Si è arrivato allo scontro fisico davanti alla sede di Roma Metropolitane, quando un collaboratore dell’assessore capitolino alle Partecipate, Gianni Lemmetti, ha tentato di entrare nel palazzo che ospita la società, il cui ingresso è presidiato da una cinquantina di lavoratori a rischio licenziamento. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, l’uomo si è fatto scortare da alcuni agenti di polizia che hanno forzato il blocco. A farne le ...

Roma - ragazza di 13 anni morta dopo un volo dal nono piano. La polizia : «Si è suicidata» : Dramma ieri sera a Roma in un palazzo in zona Valle Aurelia, periferia della Capitale: una ragazzina di 13 anni è morta dopo un volo dal nono piano del palazzo. Secondo la polizia, che ha...

Juan Jesus - tifoso insultò il difensore sui social : “Scimmione - negro”. La Roma gli vieta a vita l’ingresso all’Olimpico e lo segnala alla polizia : Aveva insultato il difensore Juan Jesus su Instagram con un messaggio privato inviato direttamente al calciatore. Un episodio razzista che gli costerà un “daspo a vita” per le partite della sua squadra del cuore. E la decisione non è delle autorità di pubblica sicurezza, ma della As Roma. “Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto. Abbiamo ...

In pochi giorni investite due agenti della polizia locale a Pomezia e Tivoli. La Cisl Fp di Roma Capitale e Rieti chiede maggiori tutele per la categoria : Roma – A distanza di pochi giorni la polizia locale registra due infortuni sul lavoro nella nostra provincia. In entrambi i casi si tratta di due colleghe agenti, una investita pochi giorni fa a seguito di una carambola di auto mentre effettuava i rilievi di un incidente stradale a Pomezia, e l’altra investita sulle strisce pedonali, questa mattina a Tivoli, mentre terminava il proprio servizio di viabilità proprio all’incrocio d ...

Roma - socio di El Chapo arrestato a Fiumicino : così la polizia e la Dea hanno incastrato Ramon Cristobal Santoyo. Usa chiedono l’estradizione : Fiumi di cocaina, eroina e metanfetamine arrivavano dal Messico agli Stati Uniti grazie a lui, Ramon Cristobal Santoyo. Agiva in nome e per conto di El Chapo, il capo del cartello di Sinaloa arrestato tre anni fa e ora rinchiuso in carcere negli Usa dopo la condanna all’ergastolo. È la stessa fine che rischia di fare dottor Wagner, come è soprannominato Santoyo, ora che gli investigatori della Polaria e della Dea lo hanno bloccato a ...

Polizia trova centrale spaccio in officina meccanica : arrestato 44enne Romano : Roma – La Polizia di Stato sgomina una centrale di spaccio nascosta in un’officina meccanica. arrestato il titolare, sequestrati 86.150,00 euro in contanti, 7 panetti di hashish e oltre 100 grammi di cocaina. Sono stati gli agenti del Commissariato Esposizione, dopo un’accurata indagine, ad individuare un’officina meccanica in zona Prati, usata come copertura per lo spaccio di cocaina e hashish. A finire in manette per ...

Incendio Roma - rogo di sterpaglie : sul posto la polizia locale : Vasto Incendio di sterpaglie questo pomeriggio alle 15 in via Arrigo Benedetti, in zona Casal Bruciato, nella Capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli uomini IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. L'articolo Incendio Roma, rogo di sterpaglie: sul posto la polizia locale sembra essere il primo su Meteo Web.

Diabolik - Roma sud blindata per i funerali. Saluti Romani all’arrivo della bara nera. La figlia alla polizia : “Guarda che avete fatto” : Un intero quadrante a sud di Roma militarizzato per i funerali di Fabrizio Piscitelli. La salma di ‘Diabolik‘ – così com’era conosciuto il capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca – arriva in una bara completamente nera al Santuario del Divino Amore, dove il questore della Capitale, Carmine Esposito, ha disposto le esequie in “forma privata”, ...

OPEN ARMS 'UNA BOMBA AD OROLOGERIA'/ Polizia nella sede della Guardia Costiera a Roma : OPEN ARMS una "BOMBA ad orologeria". Stamattina la Polizia giudiziaria si è recata nella sede della Guardia Costiera in quel di Roma: i dettagli

Open Arms - la polizia nella sede della Guardia costiera a Roma. Il comandante : "La nave è una bomba ad orologeria" : La Procura di Agrigento valuta i documenti per ricostruire la catena di comando che ha portato a bloccare lo sbarco. Indagini anche sulle valutazioni diverse dello stato di salute dei migranti sbarcati per motivi sanitari