Roma | il consiglio di amministrazione di Ama si dimette | era stato nominato appena 5 mesi

Marcello De Vito - ok del gip al giudizio immediato : l’ex presidente del Consiglio comunale di Roma resta ai domiciliari : resta ai domiciliari Marcello De Vito, l’ex presidente dell’assemblea capitolina, attualmente sospeso, a processo con l’accusa di corruzione in uno dei filoni della maxinchiesta della procura di Roma sul nuovo stadio dei giallorossi. Il giudice per le indagini preliminari Maria Paola Tomasselli, infatti, ha accolto la richiesta dei pm che volevano il giudizio immediato per l’ex esponente del Movimento 5 stelle. De Vito ...