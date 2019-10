Roma | è piena emergenza | davanti Fonseca ha gli uomini contati | come giocherebbe la

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Chissà a quali divinità, in questo momento, il tecnico dellaPaulosi starà rivolgendo. Chissà quale tipo di aiuto vorrebbe per evitare la moria di infortuni che sta affliggendo i suoi calciatori. Zappacosta poco dopo l’arrivo, poi Under, Spinazzola, Pellegrini e adesso Mkhitaryan. Tanta sfortuna per l’allenatore portoghese che, a parte il passo falso casalingo contro l’Atalanta, sta facendo bene con i giallorossi, dall’alto del suo quinto posto e della vittoria all’esordio in Europa League. Ma i problemi potrebbe arrivare adesso. A partire proprio dalla prossima sfida di Coppa, quella di giovedì in casa del Wolfsberger. Gli infortuni di cui sopra, infatti, non sono di poco conto, e il recupero non è previsto subito. Spinazzola ha recuperato, Zappacosta potrebbe tornare a breve, mentre per Under bisogna aspettare ancora un po’, ...

