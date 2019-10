Roma | 13enne si toglie la vita lanciandosi nel vuoto | l' ombra del cyberbullismo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dramma a Valle Aurelia, periferia nord occidentale di. Una ragazzina di 13 anni (compiuti solo venerdì scorso) si è suicidataneldal nono piano del palazzo dove abitava con la madre. La piccola avrebbe lasciato un biglietto d'addio. Al momento non si conoscono i motivi che l'hanno spinta a compiere l'estremo gesto. Gli inquirenti, però, non escludono che la ragazzina fosse vittima dei cyberbulli: sul suo cellulare sono stati rinvenuti diversi messaggi violenti. Il gesto estremo Il dramma si è consumato in pochi minuti domenica 29 settembre. Intorno alle 19, la tredicenne, forse approfittando del fatto che la madre era al lavoro (è cameriera in un locale poco lontano), si è lasciata cadere dal balcone della sua abitazione di via Valle Aurelia. I soccorsi sono stati immediati, ma inutili: la piccola è morta sul colpo ed il personale medico non ha potuto fare altro ...

News_24it : #Latina #Notizie #News Roma sotto shock, 13enne suicida perché vittima di cyberbullismo: prima di uccidersi una tel… - infoitinterno : 13enne precipita da una finestra al nono piano e muore a Roma: ipotesi di suicidio - piobulgaro : Roma, 13enne si lancia dal nono piano di un palazzo Leggi qui ? -