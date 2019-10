Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Inconcludenti vertici tra le istituzioni", "nessuna concreta soluzione al problema" ma "ben 1,2 milioni di euro richiesti alla Rap dallediper i conferimenti del solodi". I sindacati lanciano l'allarme sull'emergenza deidi Pale

laleggepertutti : Rifiuti: discariche Catania presentano conto a Rap, 1,2 mln per il mese di agosto (2) - - laleggepertutti : Rifiuti: discariche Catania presentano conto a Rap, 1,2 mln per il mese di agosto - - TV7Benevento : Rifiuti: discariche Catania presentano conto a Rap, 1,2 mln per il mese di agosto... -