Rifiuti a Roma | Cda Ama si dimette dopo tre mesi e mezzo | azienda nel caos

Rifiuti a Roma - si dimette CdA dell'Ama : 16.40 A un centinaio di giorni dal suo insediamento, si è dimesso il CdA di Ama. Alla base della decisione lo scontro col Comune di Roma, socio unico della municipalizzata, sul bilancio 2017. Più che i 18 mln di euro contesi per la gestione dei servizi cimiteriali, pesa per Ama l'inerzia e la mancanza di una concreta e fattiva collaborazione da parte del Comune. "Non abbiamo più fiducia in voi", scrivono in una lettera di sei pagine ...

Rifiuti in strada e tracollo Ama. Roma - raccolta a rischio paralisi : Virginia Raggi ieri sera si è sfogata con i parlamentari Romani del M5S, chiamati a raccolta in Campidoglio: «Da Costa mi aspettavo risposte che non sono ancora arrivate...». Il...

Rifiuti Roma - i vertici Ama a un passo dalle dimissioni dopo il ‘no’ del Comune al bilancio. E la Regione proroga l’emergenza di 15 giorni : La Regione Lazio proroga di soli 15 giorni l’ordinanza estiva sull’emergenza Rifiuti di Roma, mentre i vertici della società capitolina Ama sono a un passo dalle dimissioni. “Già nella giornata di martedì”, dicono i bene informati. E sarebbe il settimo cambio in appena 3 anni e mezzo. In ballo c’è il bilancio dell’azienda che gestisce i Rifiuti nella Capitale, cui il Campidoglio non ha ancora approvato i conti del 2017. Tutto ciò mentre ...

Emergenza Rifiuti a Roma - addio maxi proroga. Ama : "È il collasso". FOTO : Nessun posto dove scaricare i camion dell'Ama. Rinnovata l'ordinanza Salva-Roma che consentirà di fare fronte allo smaltimento della spazzatura in attesa che tornino in piena operatività gli impianti della città e gli accordi con le altre Regioni

La sentenza dei romani : servizi bocciati - Tpl e Rifiuti colano a picco : Roma – I romani bocciano il livello dei servizi della Capitale. È 5,3 su 10, ancora in calo dopo lo scorso anno, il giudizio medio dei cittadini sui servizi pubblici offerti da Roma Capitale: tutti i 18 quelli analizzati sono in calo tranne l’idrico, che raggiunge il 7,8, mentre a toccare il fondo sono i trasporti (4,1) e soprattutto l’igiene urbana (2,7 ai rifiuti, 2,8 alla pulizia stradale). I più insoddisfatti in media sono in I Municipio ...

Effetto caos Rifiuti a Roma - topi nei palazzi : boom disinfestazioni : A Roma è boom di topi d?appartamento. Non in senso figurato: a intrufolarsi sempre più spesso dentro case e condomìni sono i ratti, quelli veri, in buona compagnia di...

Rifiuti : Quagliuolo (Conai) - 'differenziata a Roma? È'di pessima di qualità' : Roma, 26 set. - (AdnKronos) - "A Roma dicono di aver raggiunto il 43% della raccolta differenziata ma io dico che stanno allo zero percento. La differenziata di Roma è di pessima qualità". Così il presidente del Conai, Giorgio Quagliuolo, in occasione della presentazione dell’VIII rapporto sulla ban

Roma - il piano del governo per la riforma della Capitale : nuova governance - più fondi e poteri - investimenti per Rifiuti e trasporti : La “piccola Roma” e la “grande Roma”. Come Parigi o, ancor di più, come Londra. Con governance, fondi e poteri speciali. Se ne parla da anni, ma di concreto si è fatto molto poco, quasi nulla. Con l’arrivo del governo sostenuto da M5s e Pd, c’è stata un’accelerazione e la riforma di Roma Capitale è finita alla voce priorità sulla scrivania del neo ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, insieme all’altro grande tema del suo mandato: ...

Emergenza Rifiuti a Roma : 1.000 tonnellate ancora a terra : Roma – Altra settimana di passione sul fronte rifiuti a Roma. Le cause sono sempre le stesse: non tutto l’indifferenziato prodotto dalla città trova altrettanto spazio negli impianti di trattamento regionali o extraregionali, visto che la Capitale non ne ha a sufficienza per chiudere il ciclo di gestione dentro i propri confini. Ama ha inoltre necessità di liberare la fossa di ricezione del Tmb di Rocca Cencia, dove i rifiuti si ...

Rette - Rifiuti e altre imposte. A Roma stretta sui pignoramenti già a partire da 16 euro : stretta del Campidoglio per chi non paga le imposte comunali. Nel mettere ordine tra i diversi testi che disciplinano i tributi di competenza comunale - dalla retta scolastica alla tassa sui rifiuti - con i relativi ricorsi, il Comune di Roma ha reso più stringenti i termini per i pignoramenti che in alcuni casi saranno possibili già a partire da crediti per 16 euro. L'Assemblea capitolina ha recentemente approvato il nuovo ...