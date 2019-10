Ribery le sue giocate valgono il prezzo del biglietto

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Top(Fiorentina) le sueildel. In occasione del primo calcio di rigore “ubriaca” l’intera difeda rossobera. Fa impazzire Musacchio che riesce a fermarlo ricorrendo al fallo sistematico fino al momento dell’espulsione. Nel finale arriva il meritato acuto personale applaudito dal pubblico. Gomez(Atalanta) il primo goal è da top Player. Parte dalla propria metà campo e giunto in area di rigore scaraventa il pallone sotto la traversa. Un goal da cineteca da vedere e rivedere. Milinkovic Savic(Lazio) il sergente è tornato. Un goal di buona fattura,deliziose come l’assist sfruttato a dovere da Caicedo. La fantasia è tornata al potere Flop Musacchio(Milan) dopo un primo tempo di sofferenza, giocato davvero male, riesce a fare ...

