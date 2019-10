Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) “difendecontro i magistrati di Firenze che indaganosulle stragi di mafia? Ora fa ilgli, non ha un briciolo di credibilità. E’ il mercante fiorentino della politica“. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Francesco Paolo, intervistato nella trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Io sono abituato a ragionare in termini di metodo come i medici – spiega – Applico l’anamnesi, la diagnosi, la prognosi e la terapia. Parlare diin questo senso è assolutamente impossibile. E’ come un sintomo che poi manifesta una malattia completamente diversa e che si cerca di curare con un farmaco che non c’entra niente.è colui che ha provocato questo assurdo governo tra il M5s e la sinistra con punto esclamativo e punto ...

Noovyis : (Renzi, Sisto: “Difende Berlusconi? Fa il garantista perché gli servono voti. Non è credibile, né affidabile. È il… - Cascavel47 : Renzi, Sisto: “Difende Berlusconi? Fa il garantista perché gli servono voti. Non è credibile, né affidabile. È il m… - Agenpress : Sisto (FI). “Renzi difende Berlusconi? Fa il garantista perché gli servono voti, non ha un briciolo di credibilità'… -