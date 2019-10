Reddito di cittadinanza all' ex brigatista rossa Federica Saraceni | per l' Inps | «È tutto

"L’ex BR prende 623 euro al mese di Reddito di cittadinanza" : Il reddito di cittadinanza all’ex BR fa discutere. Federica Saraceni, condannata a 21 anni per l'omicidio del giuslavorista Massimo D’Antona, e attualmente agli arresti domiciliari, percepirebbe 623 euro al mese di reddito di cittadinanza secondo quanto sostiene il quotidiano La Verità diretto da Maurizio Belpietro. Mattarella: 'Biagi era uomo del dialogo. Br sconfitte' Domani ricorrerà il ...

Reddito di cittadinanza alla brigatista La follia della legge che contraddice il codice penale : L’articolo 28 cp vieta gli assegni pubblici a chi è stato interdetto dai pubblici uffici. Ma Tridico (Inps) spiega: il sussidio va anche a chi è stato condannato più di dieci anni fa

Reddito di cittadinanza all’ex Br Saraceni - Salvini : “Chiariscano o blocchiamo il Parlamento” : Il segretario della Lega Matteo Salvini minaccia di bloccare i lavori del Parlamento, se l'ex Br Saraceni continuerà a percepire il Reddito di cittadinanza, che per legge le spetta, visto che sta scontando la sua pena ai domiciliari: "O la chiariscono o la ritirano. O fermiamo i lavori del Parlamento".Continua a leggere

La vedova D’Antona contro Saraceni : assurdo il Reddito di cittadinanza a chi non riconosceva lo Stato : Resta sempre pacata la voce di Olga D'Antona, davanti alle polemiche per la concessione del reddito di cittadinanza a Federica Saraceni, già componente del commando brigatista, che il 20 maggio 1999 uccise a Roma suo marito, il giuslavorista Massimo D'Antona

Reddito di cittadinanza a ex brigatisti : chi sono e cosa dice la legge : Reddito di cittadinanza a ex brigatisti: chi sono e cosa dice la legge Fa discutere il caso dell’erogazione del Reddito di cittadinanza ad alcuni ex terroristi: tra questi anche Federica Saraceni, brigatista condannata per l’omicidio di Massimo D’Antona. Reddito di cittadinanza: il caso di Federica Saraceni Federica Saraceni è una dei tantissimi beneficiari del Reddito di cittadinanza: prende un assegno di 623 euro al mese. Romana, 49 ...

Reddito cittadinanza all'ex Br - verifica : 15.31 Il caso di Federica Saraceni, ex Br ai domiciliari che percepiscce il Reddito di cittadinanza (623 euro al mese) "è oggetto di verifica degli uffici del ministero del Lavoro col ministero della Giustizia e l'Inps, per accertare l' eventuale presenza di anomalie". Così fonti del ministero del Lavoro. La Verità ha riferito che Saraceni,condannata a 21 anni per l'omicidio D'Antona, è tra quanti percepiscono il Reddito di cittadinanza. ...

Delitto D'Antona - Reddito di cittadinanza all'ex brigatista. La polemica di dem e centrodestra : "Vergognoso" : Federica Saraceni è stata condannata a 21 anni e 6 mesi per l'omicidio del giuslavorista ed è ai domiciliari. La Lega: "Insulto intollerabile per i parenti della vittima e per tutte le persone perbene"

