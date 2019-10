Rapporto ISS | adolescenti italiani sedentari e troppo alcol

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 1 ottobre 2019) Abitudini di vita scorrette:età, tanti video e soprattutto. Non lascia molti dubbi ildell’Istituto Superiore di Sanità che ha fotografato la giornata dei teenagers. I giovani sembrano avere un’alta percezione della loro qualità della vita, ma le abitudini quotidiane non sembrano esserecorrette. E’ il quadro che emerge dalla rilevazione 2018 del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare) promosso dal Ministero della Salute/CCM (Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie) e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità insieme alle Università di Torino, Padova e Siena e svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali. Abitudini ...

