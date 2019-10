Raffaella Fico e l' ex Mario Balotelli | «Il test del DNA la più grande umiliazione della

Storie Italiane - Raffaella Fico : “La vicenda del test del Dna è la più umiliante che una donna possa subire”. E Balotelli va in campo con la figlia : L’ingresso in campo con la figlia Pia, bellissima: Mario Balotelli l’ha portata in braccio al San Paolo di Napoli, e ha poi postato la foto su Instagram. E del rapporto tra il calciatore e la figlia è tornata a parlare la mamma, Raffaella Fico, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane: “La vicenda del test del DNA penso sia stata la più grande umiliazione che una donna possa subire. Mi chiedevo cosa avessi fatto di male, ...

Balotelli in campo con in braccio la figlia : la reazione di Raffaella Fico : Balotelli entra in campo a Napoli stringendo tra le braccia la figlia Pia: la reazione di Raffaella Fico Mario Balotelli, tenero papà. Il calciatore, prima della partita Napoli-Brescia, è entrato al San Paolo stringendo tra le braccia la figlia Pia. Mai si era visto SuperMario con la bimba allo stadio. Lui stesso, per questa ‘esclusiva’, […] L'articolo Balotelli in campo con in braccio la figlia: la reazione di Raffaella Fico ...

Raffaella Fico svela il vero motivo per cui ha perdonato Balotelli : Raffaella Fico svela il vero motivo per cui ha perdonato Mario Balotelli dopo la dolorosa rottura e la nascita della piccola Pia. La showgirl e il calciatore hanno vissuto un’intensa storia d’amore, terminata in modo burrascoso con interviste al vetriolo e accuse. Un addio arrivato quando la Fico era ancora incinta di Pia e accompagnato dalla richiesta di Balotelli di effettuare il test del DNA. Da allora sono passati sei anni e le ...

Raffaella Fico confessa : “Ho perdonato Balotelli per amore di mia figlia” : Raffaella Fico ospite a Storie Italiane si è espressa sulle offese che riceve sul web ed ha parlato di Mario Balotelli. Ecco che cosa ha rivelato Oggi Raffaella Fico è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Durante la puntata la modella napoletana ha prima di tutto affrontato un argomento molto importante, quello delle […] L'articolo Raffaella Fico confessa: “Ho perdonato Balotelli per amore di mia figlia” proviene ...

“Che umiliazione…”. Raffaella Fico e la piccola Pia : “La peggiore che una donna possa subire” : Quel dolore fu tremendo per Raffaella Fico, che ci ha messo del tempo prima di superarlo e poter andare definitivamente avanti. La showgirl campana torna a parlare della figlia Pia al programma ‘Storie Italiane’ di Eleonora Daniele dell’ex fidanzato Mario Balotelli e si sofferma su un aspetto che le ha causato un fortissimo malcontento: “La vicenda del test del Dna penso sia stata la più grande umiliazione che una donna possa subire. Oggi se ci ...

Raffaella Fico : Ho perdonato Mario Balotelli per amore di mia figlia - ora siamo amici : Eleonora Daniele ha ospitato nel suo salotto di Storie Italiane Raffaella Fico, che è tornata a parlare degli attuali rapporti con il calciatore Mario Balotelli, padre della figlia Pia. Il loro amore è stato uno dei più controversi di sempre: quando Balotelli chiese il test del Dna per il riconoscimento della bambina, tra lui e la Fico è iniziata una lunga battaglia legale consumatasi in tv e in tribunale. Poi, finalmente, il riconoscimento ...

Raffaella Fico a Storie Italiane : "Io presa di mira dagli haters. Ho perdonato Balotelli per amore di mia figlia" : Con un'intervista a 360° a Storie Italiane, Raffaella Fico si racconta fra vita sentimentale e social. Parla delle insidie affrontate nel web fra haters e attacchi diretti per gli scatti pubblicati sui suoi profili.La showgirl ed ex gieffina nonostante si mostri con tutta normalità, si sente braccata dagli insulti ricevuti. Le accuse di essere troppo svestita e rifatta per quanto ormai abitudinarie sono diventate persino pesanti, ad Eleonora ...

“Lato b più bello d’Italia”. Raffaella Fico - la foto in costume lascia pochi dubbi : gambe e curve ‘illegali’ : L’ex concorrente del Grande Fratello non si vergogna dell’etichetta di “più desiderata dagli uomini” che ormai da anni le viene attaccata, anzi. Si diverte a stuzzicare i fan con delle foto sempre più roventi in cui a brillare e a essere messo in primo piano è proprio il suo didietro, perfetto e seducente. A complicare le cose, in senso erotico e sensuale ovviamente, ci si mette uno sguardo da vera e propria felina e un fisico da infarto, ...

Mario Balotelli firma col Brescia - Raffaella Fico : "Passerà più tempo con sua figlia Pia" : Dopo tre anni in Francia, prima al Nizza e poi a Marsiglia, Mario Balotelli farà presto ritorno a casa. Fresca la notizia che abbia firmato con la squadra calcistica del Brescia, anche sua città natale, dove al momento sappiamo si fermerà per tre anni.A festeggiare la lieta novella anzitutto la famiglia e gli amici, oltre che lo stesso Mario Balotelli che si è detto molto felice di aver ricevuto questa grande opportunità. Mario in Italia ha ...