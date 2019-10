Quota 100 e il coraggio che non c' è | pagano i giovani

Pensioni - Armiliato (CODS) : 'Quota 100 poco adatta per le donne' - serve svolta rosa : Proseguono le rivendicazioni delle lavoratrici che chiedono maggiore attenzione alle differenze di genere ed al riconoscimento del lavoro di cura nell'accesso alla pensione. Nella serata di ieri la fondatrice del Comitato Opzione Donna Social Orietta Armiliato è tornata a fare il punto della situazione in vista della prossima legge di bilancio 2020, evidenziando le criticità relative alle attuali regole di accesso alla quota 100 per il pubblico ...

Pensioni ultime notizie : Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” : Pensioni ultime notizie: Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” Carlo Calenda è totalmente contrario a Quota 100 e pensa che i soldi investiti sulla misura di pensione anticipata debbano in realtà essere reinvestiti altrove. Il punto, per il leader di Siamo europei, è la discontinuità dell’attuale governo con quello precedente, che può essere attuata solo negando le principali misure prese, tra cui, per l’appunto Quota ...

Pensioni e LdB 2020 : deficit al 2 - 2% - confermata la Quota 100 : Dalla nota di aggiornamento al Def arrivano interessanti novità in merito all'impostazione della legge di bilancio 2020. In particolare, viene evidenziato un deficit al 2,2%, mentre il Premier Conte ha assicurato di aver reperito i 23 miliardi di euro necessari a neutralizzare l'aumento dell'Iva. Nella pratica, si tratta di appena un decimale in più rispetto a quanto era stato concordato in precedenza con l'Unione europea. Per riuscire a trovare ...

Pensioni - Quota 100 - Tridico (Inps) : 'Durerà 3 anni - poi legislatore penserà a cosa fare' : Le ultime novità sulle Pensioni al 30 settembre 2019 vedono arrivare nuove conferme sulle Pensioni anticipate tramite quota 100 non solo dall'esecutivo giallo-rosso, ma anche dal Presidente dell'Inps Pasquale Tridico. Quest'ultimo ha spiegato nel pomeriggio di oggi che la sperimentazione proseguirà per tutto il triennio, mentre solo alla conclusione si cercherà di capire se far terminare l'opzione o se farla proseguire. La questione dello stop ...

Pensioni ultima ora : riduzione Irpef meglio di Quota 100 - parla Tria : Pensioni ultima ora: riduzione Irpef meglio di Quota 100, parla Tria Pensioni ultima ora: in questi giorni si parla molto della volontà del governo di scongiurare l’aumento dell’Iva. Sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che il ministro dell’economia Roberto Gualtieri sono infatti intervenuti a più riprese, in queste ore, per chiarire le intenzioni dell’esecutivo sulle misure che saranno adottate e per ...

Pensioni - Tria su Quota 100 : 'Meglio la riduzione dell'Irpef' : Il Governo giallo-rosso continua a lavorare sulla nuova Legge di Stabilità che dovrebbe essere pronta per metà ottobre. In cantiere, molti interventi in materia fiscale ma anche molti temi sulla previdenza come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Come affermato dal ministro del Tesoro Roberto Gualtieri, le due misure bandiera del Governo giallo-verde verranno confermate fino al termine della sperimentazione anche se, ci potrebbe essere qualche ...

Altro che Quota 100 - la verità di Tria sulle pensioni : Ospite a "Che tempo che fa" l'ex ministro racconta di essersi dovuto arrendere ai desiderata dei due partiti di maggioranza...

Pensioni - Renzi : 'Quota 100 un autogol per il bilancio del Paese' : Cresce l’attesa per il varo della nuova legge di bilancio, che dovrebbe contenere anche diversi interventi sulle Pensioni, a partire dalla conferma della prosecuzione delle misure sperimentali di Quota 100 e Opzione donna, come ha già assicurato più volte il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Insieme al reddito di cittadinanza, sarà confermata anche la pensione di cittadinanza. Tuttavia rimangono le diversità di vedute nella maggioranza ...

"Quota 100 è un furto alle nuove generazioni" - dice Matteo Renzi : In una lunghissima intervista a Il Foglio Matteo Renzi dice che la prima differenza tra Italia Viva e il Pd è che “se un ventenne entra in una sezione del Pd gli chiedono ‘Con chi stai?', noi dobbiamo chiedergli ‘Che cosa pensi? Che idee hai? Che cosa proponi?'. Non me ne frega niente di farti iscrivere alla mia corrente, mi interessa sapere come vuoi cambiare il mondo”. Dopo di che l'ex premier ammette di dire queste cose “con una punta di ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - nuove regole governo M5S-Pd : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nuove regole governo M5S-Pd Nella Manovra 2020 ci sarà spazio anche per alcune misure previdenziali. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio le novità previste dal governo M5S-Pd su Quota 100, i ritocchi che si hanno in mente di fare e gli interventi correttivi o normativi che si vogliono introdurre. Nella Legge di Bilancio spazio alla lotta contro l’evasione fiscale e agli strumenti di ...

Pensioni flessibili e LdB2020 - Gualtieri : 'Quota 100 non sarà toccata' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 settembre vedono arrivare nuove dichiarazioni di conferma sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza dal Mef, ed in particolare dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il governo ha quindi nuovamente confermato l'intenzione di proseguire con la sperimentazione del meccanismo di prepensionamento avviato nel corso del 2019, anche se al momento non è ancora possibile escludere alcune modifiche ...

Pensioni in LdB - Salvini sulle modifiche alla Quota 100 : 'Non escono dal Parlamento' : Nel pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 il leader della Lega Matteo Salvini è tornato ad esprimersi in merito alla riforma delle Pensioni ed al provvedimento di flessibilizzazione dell'accesso all'Inps avviato con il precedente esecutivo. Il riferimento va nello specifico alla Quota 100, che permette di ottenere il prepensionamento in via sperimentale a partire dai 62 anni di età e dai 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre del ...

Pensione anticipata Quota 100 - ultima ipotesi : stop arrotondamenti per scoraggiare uscita : A poche ore dall'approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza arriva una nuova ipotesi di stretta alle pensioni anticipate a quota 100 che potrebbe scoraggiare i lavoratori prossimi alla Pensione e, dunque, limitare il numero delle uscite da lavoro. Il Governo, infatti, starebbe vagliando la possibilità di introdurre il divieto di arrotondamento per i contribuenti che scelgano come misura di Pensione la quota 100. ...

"Sarà una manovra da 30 miliardi. Non toccheremo Quota 100 e Reddito di cittadinanza" - dice Gualtieri : Il ministro dell'Economia Roberto Gualteri, ospite di "1/2 ora in più", ha anticipato alcuni punti della prossima Legge di Bilancio. Una manovra che dovrebbe attestarsi sui 30 miliardi di euro, cifra che definisce "credibile". Ai 23 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva, ha spiegato, "sono da aggiungere altri miliardi per le politiche da mettere in campo. Comunque la cifra sarà definita dal Consiglio dei ministri". "Non ...