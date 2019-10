PS Now | GTA V | God of War e molti altri giochi si aggiungono al catalogo Annunciati

Fonte : eurogamer

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dopo la recente espansione a livello globale di PlayStation Now, oggi presente in 19 paesi, Sony Interactive Entertainment (SIE) annuncia che l'innovativo servizio diin abbonamento, basato su cloud, amplierà il propriocon nuovi titoli campioni d'incassi, a prezzi più bassi.Da oggi, gli abbonamenti a PlayStation Now partiranno da €9,99 al mese; inoltre, al parco titoli attuale, che conta oltre 700 video, ne verranno aggiuntidi prim'ordine per un tempo limitato come GrandTheft Auto V e God of War. A partire da oggi PlayStation Now, disponibile su PlayStation 4 e PC, sarà offerto ai seguenti prezzi, in linea conservizi di intrattenimento in streaming. I clienti attuali vedranno questa variazione di prezzo nel loro prossimo ciclo di fatturazione.Leggi altro...