Protezione Civile | allerta gialla su Lazio da domani e per successive 18 ore

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento dellaha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di, mercoledì 2 ottobre e per le12-18 ore si prevedono sul: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di-del: Bacini Costieri Nord, Medio Tevere, Aniene, Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri -prosegue la nota-. La Sala Operativa Permanente della Regione ...

