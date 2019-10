Probabili formazioni Genk-Napoli | attacco inedito per Ancelotti

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019)– Torna l’impegno europeo anche per il. Avversario della seconda giornata della fase a gironi di Champions League è il. La squadra diarriva carica dopo la vittoria in campionato contro il Brescia. I partenopei sono favoriti per passare il turno da prima del girone dopo la vittoria all’esordio contro i campioni in carica del Liverpool. Dall’altra parte la squadra belga, reduce dal deludente pareggio in campionato, frutto della rimonta subita sul campo del St Truiden (da 1-3 a 3-3 nel finale). Ilè già all’ultima spiaggia, avendo perso rovinosamente all’esordio sul campo del Salisburgo per 6-2.farà ruotare qualche uomo dei suoi. Inedita coppia d’Milik-Lozano, tornano Insigne e Koulibaly. LEDI(4-3-3): Coucke; Uronen, Lucumi, ...

CalcioWeb : Probabili formazioni Juventus-Bayer Leverkusen: tornano Higuain e Alex Sandro, out Dybala - SiamoPartenopei : Probabili formazioni Serie A - 7° giornata: Koulibaly, Pellegrini, Soriano, Sanchez e tante altre assenze pesanti - salvione : Diretta Atalanta-Shakhtar Donetsk ore 18.55: probabili formazioni e come vederla in tv -