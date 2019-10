Precari della Scuola | firmato l’accordo al Miur | ok al concorso per 24 mila posti

Concorso in arrivo per 50mila Precari della scuola : test di ingresso ed esame dopo il primo anno : Un Concorso riservato per dare una prima risposta al fenomeno del precariato nella scuola. È quasi pronto il decreto legge che porterà all’indizione di un Concorso per 50mila docenti, il cui bando è atteso per novembre. Il provvedimento, si legge su Italia Oggi, sarà presentato al prossimo Consiglio dei ministri. Ma cosa prevede? Innanzitutto potranno accedervi solo i precari che hanno almeno 36 mesi di servizio ...

La crisi di governo potrebbe far saltare i concorsi per i Precari della scuola : La crisi di governo potrebbe avere ripercussioni importanti per la scuola. A partire dal possibile rinvio dei concorsi, previsti nel decreto legge approvato “salvo intese” dal Consiglio dei ministri lo scorso 6 agosto. Nel dl sono previsti un concorso straordinario per gli insegnanti precari con 36 mesi di anzianità professionale e i Percorsi abilitanti speciali (Pas) che avrebbero permesso ad altri docenti di essere abilitati ...

Decreto Cultura - le critiche dei sindacati dei lavoratori dello spettacolo : “I problemi dei Precari della lirica sono stati aggravati” : “Un rimedio peggiore del danno”. I sindacati criticano il Decreto Cultura, approvato in via definitiva in Senato pochi giorni fa, che prevede, tra le altre misure, una disciplina speciale per i contratti a tempo determinato nelle fondazioni lirico sinfoniche. “La legge affronta il problema, ma non lo risolve affatto – sostiene Fabio Scurpa, del dipartimento Cultura della Slc-Cgil – La situazione spinosa dei precari andava ...

Rider - Ilva e Precari della scuola : i decreti a rischio stop : Governo al lavoro per raccogliere le intese definitive sui decreti esaminati martedì scorso dal Consiglio dei ministri

Precari della scuola - scontro nel governo : nodo su selezione docenti. I sindacati : “Decreto a rischio approvazione. Scenderemo in piazza” : Il decreto legge Salva-Precari potrebbe mettere a rischio la maggioranza di governo e circa 55 mila Precari. Al tavolo del Consiglio dei ministri di questa sera, martedì 6 agosto, è in arrivo uno scontro tra il Movimento 5 stelle e la Lega del ministro Marco Bussetti. Il nodo della questione è la selezione dei docenti per entrare nella scuola. Per il M5s è necessario uno sbarramento per i Precari, che renderebbe più selettivo il concorso, mentre ...