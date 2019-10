Ponte Morandi : Conte - da Genova grande lezione - luce e speranza per Italia intera : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Genova mi sta dando e ci sta dando una grande lezione, ha ridato luce e speranza al Paese intero. Genova la continuiamo a portare nel cuore, io personalmente continuerò a tornare a Genova e sono ancora più determinato di prima… sino a quando avremo completato la fase di rilancio di un progetto di rinascita”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla cerimonia del varo del ...

**Ponte Morandi : Conte - rispetteremo cronoprogramma - tempi record** : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Avevamo preso un impegno con Genova, cercheremo di onorarlo giorno per giorno. Il monitoraggio dell’andamento dei lavori sarà costante e continuo, con l’obiettivo di inaugurare il nuovo ponte secondo il cronoprogramma e mi fa piacere constatare che anche adesso che la fase di avanzamento” è andata avanti “conferma i tempi” che il governo si è dato per la ricostruzione. ...

Ponte Morandi : Conte - ‘nel progetto incorporato ricordo vittime - è dovere morale’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “La soddisfazione di questo progetto non ci fa dimenticare le 43 vittime del Ponte. Questo è un progetto che realizza la volontà di riscatto, ma in questo progetto c’è quasi incorporato il ricordo di 43 vittime, e chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere della memoria, ha il dovere di testimoniare questa memoria anche con atti concreti, con l’impegno costante per potenziare la ...

Ponte Morandi - Conte al varo del primo tratto : così Genova rinasce : Ponte Morandi, comincia oggi la ricostruzione. Sono iniziate le operazioni di sollevamento della trave che sorreggerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera tra le pile 5 e 6. Le...

Ponte Morandi : Conte - ‘la rinascita di Genova si sta concretizzando’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “L’ultima volta che sono stato qui era il 14 agosto, in occasione dell’anniversario di questa tragedia, e proprio da questo cantiere dissi che Genova era il simbolo della volontà di rinascita. Questa rinascita si sta concretizzando, la possiamo vedere con gli occhi e toccare con mano, è una rinascita che nasce da una collaborazione sinergica tra pubblico e privato”. Lo ha detto il ...

Ponte Morandi : De Micheli domani a Genova per avvio lavori Viadotto Polcevera : Roma, 30 set. (AdnKronos) - La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sarà domani, a Genova, per l'avvio dei lavori del Viadotto Polcevera. La cerimonia, dove la ministra e le altre autorità premeranno il pulsante di avvio delle operazioni di sollevamento della prima parte di

Ponte Morandi - negli audio delle riunioni Autostrade-Spea il ribasso sulle manutenzioni : L’inchiesta sul Ponte Morandi non smette mai di stupire. La novità del giorno è sul Secolo XIX. E’ il 2017, un anno prima del crollo. Il 28 aprile viene annunciata la vendita di quasi il 12% di Autostrade per l’Italia (Aspi). Una maxi operazione che porta nelle casse dell’azienda controllata dai Benetton 1,48 miliardi. Più della metà del pacchetto azionario viene acquistato da un consorzio guidato dai tedeschi di Allianz Group. ...

Ponte Morandi : ancora perquisizioni - ma stavolta Autostrade e Atlantia collaborano : Due giorni di perquisizioni e sequestri nelle sedi romane di Atlantia ed Autostrade. Per due giorni, tra martedì mattina e mercoledì, la Guardia di Finanza ha scavato a fondo negli uffici, sequestrato documenti, interrogato testimoni. Ma stavolta qualcosa è cambiato rispetto alle volte precedenti. Scrive Il Secolo XIX: “Secondo fonti qualificate, dagli interrogatori emerge uno spirito di collaborazione maggiore rispetto alle fasi iniziali ...

Ponte Morandi - i periti del gip ammettono errori nella trascrizione dei dati sui cavi corrotti : Ieri pomeriggio, nel corso dell’incidente probatorio per il Ponte Morandi, è scoppiato un nuovo caso riguardante il crollo del viadotto e le indagini che sono seguite. Ci sarebbe una discrepanza tra la relazione del laboratorio svizzero, l’Empa, e la relazione dei periti del gip, che su quella relazione si basa. A denunciarlo, gli avvocati di Spea Engineering. Lo racconta Il Secolo XIX. “I valori di corrosione di alcuni ...

Ponte Morandi - Toti : ricostruzione procede rispettando i tempi : Toti: "Ieri ha aperto il salone nautico, la città si sta rialzando. La ricostruzione di Ponte Morandi procede rispettando i tempi prefissati

Ponte Morandi - dal 2013 nessun controllo dal vivo e report falsi : Durante i cinque anni prima del crollo, nessuno ha ispezionato il Ponte Morandi dal vivo. È questo il nuovo filone d'indagine sul quale stanno lavorando gli investigatori. Come riporta la Verità, la Spea engineering - il braccio operativo di Autostrade per l'Italia - ha sfornato report trimestrali sulla sicurezza del Ponte senza verificare dal vivo lo stato dei cassoni.\\ Lo scorso 13 settembre, inoltre, tre dipendenti della Spea sono stati ...

Ponte Morandi - inchiesta report falsi : con gli interrogatori si rompe il muro di omertà : Dai primi interrogatori agli arrestati per report falsi viene fuori un primo squarcio al sistema omertoso che va avanti dal crollo del Ponte Morandi. Lo scrive Il Secolo XIX. “Dopo mesi di interrogatori muti, «no comment», formule ripetute in modo quasi automatico («mi avvalgo della facoltà di non rispondere»), ecco che funzionari e tecnici cominciano a parlare. E rispondono alle domande poste dai giudici”. I tecnici raccontano che ...