Ponte di Genova | al via il varo del nuovo impalcato

Ponte Genova - posato primo impalcato. A 414 giorni dal crollo - nasce il nuovo viadotto : A 414 giorni dal crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha collassato provocando 43 vittime, nasce oggi il nuovo viadotto sul Polcevera. Alle 11:17 e' stato posato il primo impalcato tra le pile 5 e 6 a 50 metri d'altezza. Alla cerimonia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Genova ci sta dando una grande lezione, ha ridato luce e speranza al Paese intero", ha detto. "Genova è il simbolo della volontà di rinascita - ha aggiunto ...

Genova - le prime impalcature del nuovo Ponte a 414 giorni dal crollo del Morandi : Sono iniziate le operazioni di costruzione del viadotto ideato dall'architetto Renzo Piano. Presenti anche il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti. GUARDA LA GALLERY

Conte al varo del nuovo Ponte sul Polcevera : "La rinascita di Genova si sta concretizzando. La revoca della concessione va avanti" : Alla posa della prima trave, il premier sottolinea l'impegno del governo a lavorare affinchè la manutenzione delle infrastrutture sia "un imperativo morale categorico". Sul rapporto con Aspi "non faremo sconti ai privati"

Conte al varo del primo tratto del Ponte di Genova : "Nuovo viadotto simbolo di rinascita" : A Genova oggi è stato varato il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera che va a sostituire il Ponte Morandi demolito interamente dopo il crollo avvenuto il 14 agosto 2018. All'evento si è presentato il Premier Giuseppe Conte, accompagnato da un altro rappresentante del suo governo, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Durante il suo discorso il Premier ha detto:"L'ultima volta che sono stato qui era il ...

A Genova è in corso il varo del primo tratto del nuovo Ponte sul Polcevera : Martedì mattina a Genova si è svolta la cerimonia con cui è stato varato il primo tratto del viadotto sul Polcevera, il nuovo ponte in costruzione per sostituire il ponte Morandi, crollato nell’agosto del 2018. Un impalcato lungo 50 metri,

Genova - Conte al varo del nuovo Ponte : “Manutenzione delle infrastrutture è imperativo morale del governo” : Iniziate le operazioni di sollevamento della trave che sorreggerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera, a Genova, tra le pile 5 e 6. Le operazione, annunciate da un suono di sirena, sono cominciate alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, del sindaco Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dell’architetto Renzo Piano che ha donato il ...

