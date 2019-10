Ponte di Genova | al via il varo del nuovo impalcato | “Opera di riscatto che nasce da una

Genova - varo nuovo Ponte. Piano : Riscatto - ma non dimenticare tragedia : "È un Riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare". Lo ha detto l'architetto Renzo Piano raggiungendo il cantiere del nuovo ponte sul torrente Polcevera, a Genova, per il “varo” del primo impalcato del viadotto che sostituisce il ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 (LO SPECIALE - L'ANNIVERSARIO - A che punto sono le ...

Ponte Morandi : De Micheli domani a Genova per avvio lavori Viadotto Polcevera : Roma, 30 set. (AdnKronos) - La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sarà domani, a Genova, per l'avvio dei lavori del Viadotto Polcevera. La cerimonia, dove la ministra e le altre autorità premeranno il pulsante di avvio delle operazioni di sollevamento della prima parte di

Genova : il nuovo Ponte prende forma - martedì il primo impalcato : Il 1° ottobre il nuovo ponte di Genova inizierà a prendere forma: è in programma martedì la cerimonia del varo in quota del primo impalcato del viadotto, una struttura lunga 50 metri, alta quasi 5, larga 26 e che ricorda la carena di una nave. Saranno presenti il premier Giuseppe Conte, il Ministro Paola De Micheli, l’architetto Renzo Piano, il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti, gli Ad di Salini Impregilo e di ...

Genova - il Governatore Toti : “Il nuovo Ponte sarà pronto in primavera” : Giovanni Toti è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Il Governatore della Liguria ha parlato di Genova: “Ieri ha aperto il salone nautico, la città si sta rialzando. La ricostruzione di ponte Morandi procede rispettando i tempi che avevamo previsto, il prossimo ...

Genova ore 11.36 - il docu-film di Rai3 sul crollo del Ponte Morandi : Domenica 15 settembre va in onda su Rai3 alle 21.20 il docufilm Genova ore 11.36 per raccontare, attraverso una lavorazione durata otto mesi con oltre 100 persone incontrate tra testimoni oculari, soccorritori e forze dell’ordine, il crollo del ponte Morandi dal punto di vista delle vittime. Si tratta di una delle ultime iniziative targate Rai per coltivare il ricordo della tragedia che un anno fa si è abbattuta sul capoluogo ...

Genova ore 11.36 - a Venezia il docu-film sul crollo del Ponte Morandi : "Genova Ore 11:36", un non fiction film che documenta il crollo di ponte Morandi con le testimonianze di chi lo ha vissuto o subito

Genova - Ponte Morandi : si innalza la nuova pila 6 : Cresce in altezza la nuova pila 6, nel cantiere del nuovo Ponte di Genova, che si trova poco lontano dalla ex pila 9, quella crollata il 14 agosto 2018. Si innalza anche la nuova pila 9, davanti alla quale la settimana scorsa è stata celebrata la messa in ricordo delle 43 vittime. I tecnici di PerGenova (il consorzio nato dalla collaborazione tra Fincantieri e SaliniImpregilo) stanno lavorando contemporaneamente alle fondazioni delle altre pile ...