Pomeriggio 5 | il dramma segreto di Karina Cascella | «Mio padre alcolista mi picchiava»

Karina Cascella provata a Pomeriggio 5 : la drammatica vicenda familiare : Karina Cascella provata a Pomeriggio 5: “Mio padre ci ha picchiato per diverso tempo. Picchiava anche mia madre quando era incinta”. La drammatica testimonianza Karina Cascella, nello studio di Pomeriggio 5, è intervenuta in una veste insolita. Levati i panni dell’opinionista battagliera, ha indossato quelli della narratrice. Narratrice di una storia delicata, triste, violenta: la […] L'articolo Karina Cascella provata a ...

Pomeriggio 5 - il dramma di Karina Cascella : "Mio padre beveva e mi pestava - cosa lo ho visto fare a mia madre" : Si è mostrata come poche volte la avevamo vista in tv, Karina Cascella nello studio di Pomeriggio 5, il programma del Pomeriggio di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Via la maschera da dura, ha deciso di raccontarsi. Di raccontare la sua storia, fatta di tristezza e violenta. Si parla della sua in

Pomeriggio 5 - il dramma di Nick Luciani : com'è ridotto e come campa l'ex dei Cugini di Campagna : Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, l'ex biondo dei Cugini di campagna, Nick Luciani, che ha dovuto affrontare quello che lui stesso ha definito come un "periodo nero". Il 49enne, accolto in studio da un pubblico entusiasta, ha rivelato che per risparmiare si è adattato a sbrigare da sé mo

Pomeriggio 5 - il dramma famigliare di Carmen Di Pietro : perché caccia il figlio di casa : Pomeriggio 5 ha affrontato il caso di Carmen Di Pietro. La donna ha deciso di mettere fuori casa il figlio 18enne Alessandro. Il motivo lo aveva spiegato in una lettera al settimanale Di Più, motivando questa scelta alquanto discutibile: "E' colpa delle mamme italiane se in Italia ci sono troppi bam

Pomeriggio 5 - il dramma famigliare di Carmen Di Pietro : perché caccia il figlio di casa : Pomeriggio 5 ha affrontato il caso di Carmen Di Pietro. La donna ha deciso di mettere fuori casa il figlio 18enne Alessandro. Il motivo lo aveva spiegato in una lettera al settimanale Di Più, motivando questa scelta alquanto discutibile: "E' colpa delle mamme italiane se in Italia ci sono troppi bam