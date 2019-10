Pomeriggio 5 | il dramma di Karina Cascella | Mio padre beveva e mi pestava | cosa lo

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Si è mostrata come poche volte la avevamo vista in tv,nello studio di5, il programma deldi Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Via la maschera da dura, ha deciso di raccontarsi. Di raccontare la sua storia, fatta di tristezza e violenta. Si parla della sua in

andreadeluca86 : RT @vnewsita: Villa Literno. Dramma ieri pomeriggio in stazione, donna viene travolta - vnewsita : Villa Literno. Dramma ieri pomeriggio in stazione, donna viene travolta - infoitcultura : Pomeriggio 5, il dramma di Nick Luciani: com'è ridotto e come campa l'ex dei Cugini di Campagna -