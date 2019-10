Pollo al posto del maiale | il tortellino dell' accoglienza che non piace a

Fonte : today

(Di martedì 1 ottobre 2019) La proposta avanzata dall'Arcidiocesi di Bologna per venire incontro a chi non mangia ilha suscitato le reazioni...

BarbaraBabuska : @Adnkronos Disse quello che posto' la foto della sua cena: un piatto di tortellini con ragù di salsiccia...e da Bol… - paolaokaasan : RT @SardoneSilvia: Ormai svendiamo le nostre tradizioni in nome del buonismo. La decisione del vescovo di #Bologna di lanciare in occasione… - Sagitta11232071 : RT @supermimmone2: @sonietta881 @a_meluzzi @Pontifex_it A Bologna oggi per San Petronio, patrono della città, tortellini al pollo al posto… -