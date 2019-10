Polizia | festa del Patrono a Comiso e celebra a Ragusa il Family Day

Honk Kong - nuovi scontri Polizia-manifestanti : arresti e feriti : L'articolo Honk Kong, nuovi scontri polizia-manifestanti: arresti e feriti proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Hong Kong - la Polizia spara lacrimogeni contro i manifestanti : Aumentano le tensioni anche in vista, martedì prossimo, del 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese

A Hong Kong ci sono stati scontri tra manifestanti e Polizia - nel 16esimo weekend consecutivo di proteste : Sabato a Hong Kong ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti, nel sedicesimo weekend consecutivo di proteste contro il governo. I manifestanti hanno lanciato bombe molotov contro gli agenti, che a loro volta hanno risposto cercando di disperdere la folla. Sempre

Hong Kong - Polizia usa i lacrimogeni e cannoni ad acqua contro i manifestanti : Quindicesimo fine settimana di proteste ad Hong Kong. La polizia ha usato i lacrimogeni e i cannoni ad acqua caricati con uno speciale colorante blu nel centro di Hong Kong, all’Admiralty, al fine di disperdere le diverse centinaia di manifestanti coi quali ci sono stati scontri soprattutto ad Harcourt Road, dove è stata issata la bandiera nera, a segnalare l’arrivo imminente delle cariche di gas.Gli agenti hanno risposto dopo ...

Ci sono stati nuovi scontri fra la Polizia di Hong Kong e i manifestanti a favore della democrazia : Stamattina ci sono stati nuovi scontri fra la polizia di Hong Kong e i manifestanti a favore della democrazia, che in migliaia sono scesi per strada per nuove proteste nonostante un divieto emesso dalle autorità di Hong Kong. I manifestanti

Hong Kong - arrestato l’attivista Joshua Wong. La Polizia vieta manifestazione : Gli organizzatori hanno cancellato la marcia pro-democrazia prevista per domani a Hong Kong per rischio incolumità dei partecipanti

La Polizia di Hong Kong ha arrestato Joshua Wong - uno dei leader delle manifestazioni di protesta a favore della democrazia : La polizia di Hong Kong ha arrestato Joshua Wong, uno dei leader delle manifestazioni di protesta a favore della democrazia ed ex capo delle manifestazioni studentesche del 2014. Lo ha fatto sapere il movimento che Wong ha fondato, Demosisto. Secondo

Hong Kong - la Polizia spara il primo colpo di avvertimento : 65 manifestanti arrestati : Gli scontri di domenica sono stati tra i più violenti da quando sono iniziate le proteste. Quindici agenti feriti

Hong Kong - nuovi scontri : Polizia punta la pistola contro manifestanti e giornalisti : manifestanti e polizia sono tornati a scontrarsi a Hong Kong con un’escalation che ha visto non solo schierati per la prima volta due automezzi con i cannoni ad acqua. A Tsuen Wan gli agenti hanno puntato le pistole contro attivisti, giornalisti e semplici cittadini (come testimoniano anche molti dei video diffusi su Twitter) e sparato alcuni colpi di avvertimento verso l’alto L'articolo Hong Kong, nuovi scontri: polizia punta la ...

Hong Kong - ancora scontri fra Polizia e manifestanti : idranti e spari in aria. Pistole puntate contro attivisti e giornalisti : idranti e colpi di pistola sparati in aria. Ma anche Pistole puntate alla testa dei manifestanti e perfino dei giornalisti. Arrivano immagini inquietanti da Hong Kong sulla seconda giornata di scontri a Hong Kong, dove è in atto il clou della 12° settimana di manifestazioni antigovernative. I cannoni ad acqua sono stati usati per sgombrare le barricate e disperdere la folla nel distretto di Tsuen Wan. La polizia ha anche sparato gas lacrimogeni, ...

