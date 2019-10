Politi-Cerquoni | commissione è pantomima

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – Oggi l’ennesima seduta inutile e costosa dellacommercio Capitolina. Non si sta risolvendo alcun problema, da parte del M5S, sugli ambulanti solo demagogia. Su Via Appia narrano di aver liberato la via, ma la verità è che hanno solo tolto del lavoro ai regolari per darlo agli abusivi. Tolgono gli autorizzati per lasciare le strade in mano agli irregolari. Piuttosto che trovare soluzioni, preferiscono le pagliacciate per strada in modo da avere un po’ di visibilità sui media. Lo dichiarano in una nota Maurizio, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina, e Flavia, referente per Lega per la città di Roma e capogruppo in Municipio 7. L'articoloproviene da RomaDailyNews.