Politi | a Roma futuro trasporti viene sepolto insieme a talpe Metro C

Roma - Bugani è il nuovo capo staff della Raggi. “Svolta Politica in vista del finale di mandato” : Massimo Bugani è il nuovo capo dello staff di Virginia Raggi a Roma. Il consigliere comunale di Bologna e membro dell’associazione Rousseau, era momentaneamente uscito di scena ai primi di agosto, dopo una furibonda lite con l’allora vicepremier Luigi Di Maio, di cui era capo segreteria, e poi era tornato durante la crisi di governo. Un rapporto, quello con il capo politico del M5s, esploso – a suo dire – dopo un’intervista in cui Bugani ...

Maria Elena Boschi durissima contro Romano Prodi : "Politica a scadenza? Sarebbe meglio" : Non vuole sentire parlare di "errore", "yogurt con scadenza ravvicinata", "nemici del Pd". Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, durante un'iniziativa del nuovo partito di Matteo Renzi a Ferrara, difende la scelta di una scissione dal Partito democratico. "Noi non siamo in scade

La surreale “fase Politica” di Raggi a Roma non scatena le pernacchie del Pd : Roma. Non si sa se ridere, o toccare ferro. “E’ finita la fase tecnica, inizia quella politica”, ha annunciato ieri Virginia Raggi mentre silurava altri quattro assessori della sua disgraziatissima giunta e confermava un po’ l’idea diffusa che licenziare assessori sia in realtà il suo unico impegno

Rimpasto Roma - Raggi promuove i Politici per assicurare gli equilibri in maggioranza : Un Rimpasto atteso da novembre scorso che si concretizza quando manca poco più di un anno e mezzo dalla fine del mandato in Campidoglio. “Una svolta politica”, l’ha definita il capogruppo pentastellato Giuliano Pacetti durante l’annuncio ufficiale in Aula Giulio Cesare. Perché, al netto delle (tante) sostituzioni operate da Virginia Raggi in questi oltre 3 anni passati alla guida della città di Roma, si tratta della prima vera operazione ...

Roma - mega rimpasto nella giunta Raggi : via quattro assessori tecnici - entrano i “Politici” : Via Laura Baldassarre, Flavia Marzano, Rosalba Castiglione e Margherita Gatta. entrano Pietro Calabrese che guiderà l’Assessorato ai Trasporti, Valentina Vivarelli al Patrimonio e Politiche abitative mentre al Sociale arriva Veronica Mammì. E’ il risultato del mega rimpasto nella giunta guidata da Virginia Raggi: escono dall’esecutivo capitolino quattro ‘tecnici’ per fare posto ad assessori di estrazione politica. La sindaca di ...

Romance of the Three Kingdoms XIV : Svelate nuove Politiche e schemi di battaglia : Questa settimana, al Tokyo Game Show 2019 (TGS 2019),KOEI TECMO e lo sviluppatore Kou Shibusawa hanno svelato nuove informazioni sulle battaglie e sulle political tactic dell’attesissimo gioco strategico, Romance of the Three Kingdoms 14 (RTK14). Gli sviluppatori hanno mostrato diverse strategie che i fan più sfegatati potranno adoperare per conquistare la mappa dell’antica Cina. Il nuovo capitolo della classica serie ...

Questa crisi Politica è degna di un romanzo : Dai palazzi romani esce una straordinaria commedia umana. Materiale per gli scrittori. Che però ne rifuggono, impauriti dai social La possibilità e la trappola " I politici di oggi sono oltre il trasformismo: sono senza radici"

I piromani Politici che soffiano sul fuoco della rabbia non li fermi con una manovra di Palazzo : Serve una visione alternativa, una prospettiva di giustizia. Perché le varie crisi sono state sintomo dell’incapacità di disegnare politiche in grado di ridurre le disuguaglianze sociali La possibilità e la trappola "

Maltempo - nubifragio su Roma : stazione metro allagata - ritardi e traffico in tilt. Il temporale “ferma” la Politica : salta la luce a Palazzo Chigi [FOTO LIVE] : Giornata di Maltempo nella Capitale: un violento nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio su Roma, causando danni e disagi. Disagi con chiusure per allagamenti sono stati registrati in alcune stazioni della metro A di Roma. L’Atac fa sapere che la stazione della linea A “Colli Albani“ è chiusa “per danni da Maltempo“. Sempre per il Maltempo nella stazione metro A San Giovanni è attivo solo ingresso e uscita di via ...

Roma - la prefettura frena gli sgomberi. L’assessore regionale Valeriani : “Col nuovo scenario Politico c’è un cambio di sensibilità” : “Confidiamo che il nuovo scenario produrrà anche un cambio di sensibilità“. Il riferimento di Massimiliano Valeriani, fedelissimo di Nicola Zingaretti, è palese e mai negato: l’accordo Pd-M5s sul possibile nuovo governo nazionale ha creato una nuova sinergia sugli sgomberi a Roma, attanagliata da un unicum nazionale ed europeo dove persistono oltre 80 palazzi occupati da circa 3mila famiglie in emergenza abitativa. ...

Osservatore Romano contro l'uso di simboli religioni in Politica : L’Osservatore Romano, con un editoriale del direttore Antonio Monda, entra nel vivo delle accuse mosse in Senato dal premier Conte al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sull’uso di simboli religiosi in politica: “Il discredito che a livello ‘alto’, della politica e del mondo culturale e intellettuale, è stato riversato sulla religione ha finito per provocare una reazione quasi istintiva per cui quei ...