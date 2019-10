PlayStation Now si rinnova

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dopo la recente espansione a livello globale di™Now, oggi presente in 19 paesi, Sony Interactive Entertainment (SIE) annuncia che l’innovativo servizio di giochi in abbonamento, basato su cloud, amplierà il proprio catalogo con nuovi titoli campioni d’incassi, a prezzi più bassi. Da oggi, gli abbonamenti aNow partiranno da €9,99 al mese; inoltre, al parco titoli attuale, che conta oltre 700** videogiochi, ne verranno aggiunti altri di prim’ordine per un tempo limitato come GrandTheft Auto V* e God of War.Now è il primo e unico servizio di giochi in abbonamento per console disponibile sul mercato che utilizza la tecnologia cloud per offrire una gamma di giochi senza precedenti. A partire da oggiNow, disponibile su®4 (PS4™) e PC, sarà ...

