Plastica usa e getta | Greenpeace | “Dalle multinazionali solo false soluzioni

Le alternative alla Plastica inquinano (e non bisogna abusarne) : Le alternative alla plastica potrebbero essere ugualmente inquinanti per i mari. È l'allarme lanciato da una Commissione parlamentare britannica che mette in guardia dall'adottare i materiali biodegradabili e compostabili come soluzione a tutto. Il problema sarebbe in primo luogo nelle maggiori emissioni di carbonio generate per produrli e poi nello smaltimento. Milioni di tonnellate di plastica si riversano negli oceani ogni anno, ...

Telespazio è 'Plastic Free' - bandita Plastica usa e getta : Roma, 16 set. (AdnKronos) - Anticipando l’entrata in vigore della Direttiva Europea che bandirà[...]

Telespazio diventa “Plastic Free” : da oggi in tutte le sedi italiane viene bandita la Plastica usa e getta : Anticipando l’entrata in vigore della Direttiva Europea che bandirà dal 2021 l’uso della plastica monouso, da oggi le sedi e i centri spaziali italiani di Telespazio, società controllata da Leonardo, diventano “Plastic Free”. Il progetto “Plastic Free” di Telespazio è la prima di una serie di iniziative con le quali Leonardo intende avviare la riduzione del consumo di plastica in tutte le sedi del Gruppo. L’iniziativa, che vedrà interessati i ...

Versa un Brunello di Montalcino del 1997 in bicchieri di vetro - all’aperto. Ristoratore multato : “Doveva usare la Plastica” : Un Brunello di Montalcino del 1997 Versato in un bicchiere di plastica? Qualche appassionato di vino urlerebbe al sacrilegio. Ma così dovevano andare le cose a Monte Sant’Angelo, stando al vigile urbano che ha multato lo chef Gegé Mangano, titolare del ristorante Li Jalantuùmene. Mangano, secondo quanto riportato da Foggia Today, ha usato bicchieri di vetro per servire il pregiato vino ad alcuni clienti che stavano cenando ...

Thailandia - morta la piccola di dugongo che “abbracciava” suoi soccorritori : uccisa da un’infezione causata dall’ingestione di Plastica : Nello stomaco aveva pezzi di plastica che misuravano fino a venti centimetri. È morta per questo la giovane dugongo, mammifero marino a rischio di estinzione, comparsa nelle acque del sudovest della Thailandia mesi fa dopo essere stata abbandonata dalla madre. Mariam, così era stata chiamata, è morta nella notte per un’infezione aggravata dai rifiuti che aveva ingoiato, dopo essere andata in shock e dopo che gli sforzi per rianimarla sono ...

USA - “Piove Plastica” sulle Montagne Rocciose : scoperte microplastiche nell’acqua piovana a 4.400 metri : Negli Stati Uniti, sul Monte Elbert, punto più alto delle Montagne Rocciose a 4400 metri di altitudine, sono stati rinvenuti pezzi microscopici di plastica nell’acqua di pioggia analizzata da un gruppo di scienziati. I risultati sorprendenti sono contenuti in un rapporto intitolato “Sta piovendo plastica“, una delle rare ricerche sulle microplastiche nell’aria e nell’acqua dolce mentre gli studi si sono finora ...