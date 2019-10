Plastica | Greenpeace | “La biodegradabile e la compostabile non risolvono l’emergenza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) La crisi globale dell’inquinamento daè conseguenza di un sistema di riciclo inaffidabile su scala mondiale e le soluzioni alternative proposte dalle grandi aziende, come carta e plastiche biodegradabili e compostabili, non. È quanto emerge dal report diIl Pianeta usa e getta. Le false soluzioni delle multinazionali alla crisi dell’inquinamento da, che evidenzia come le soluzioni promosse dalle multinazionali degli alimenti e delle bevande, “non riducendo a monte la produzione di packaging usa e getta, consentiranno di perpetuare un modello di business e di consumo insostenibile per l’ambiente”. La strada giusta? “Le grandi aziende – si spiega nel report – devono dare priorità alla riduzione, impegnandosi per eliminare lamonouso, partendo dalle tipologie di packaging superflue e più problematiche per il riciclo, ...

