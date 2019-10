Plastic Free Ragusa | attenti da oggi scatta divieto

Clima : Conte - ‘p.Chigi deve diventare Plastic free’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Palazzo Chigi deve diventare plastic free, l’ho detto anche altre volte. Vorrei che anche chi lavora a palazzo Chigi abbia la sua borraccia”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Skuola.net. L'articolo Clima: Conte, ‘p.Chigi deve diventare plastic free’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Verona : città Plastic Free - da marzo 2020 materiali biodegradabili per gli alimenti (2) : (AdnKronos) - “La scelta di far entrare in vigore l’ordinanza il 28 marzo – ha detto l’assessore Segala – ha anche un importante valore simbolico. Quello infatti è il giorno in cui, in tutto il mondo, si celebra ‘l’Ora della Terra’, cioè l’evento che spinge a interrogarci sul nostro futuro e su quel

Verona : città Plastic Free - da marzo 2020 materiali biodegradabili per gli alimenti : Verona, 27 set. (AdnKronos) - Addio alle forchette, ai bicchieri, ai piatti in plastica. Verona diventa città plastic free. Il prossimo 28 marzo, infatti, entrerà in vigore l’ordinanza, firmata dal sindaco Federico Sboarina, che impone l’utilizzo di posate, piatti, cannucce e ogni altro tipo di cont

Cambiamenti climatici - la lotta passa anche dagli obiettivi dei singoli. E il mio è Plastic free : Strike per il climate change, anzi per il cambiamento e basta. Il 27 settembre il mondo si ferma e protesta: finalmente, dico io, è nata un’indignazione comune che va cavalcata. Ma, oltre alle grandi questioni ambientali, ciascuno deve lottare anche per un obiettivo concreto e raggiungibile. Il mio ve lo comunico e mi auguro sia condivisibile: dobbiamo chiedere al governo di recepire, in tempi brevissimi, la direttiva europea 2019/904 che ...

Milano - al via la Green Week : orti didattici - cascine aperte - nuovi spazi verdi e Plastic free. Gli eventi in programma fino al 29 settembre : nuovi parchi giochi, orti didattici, progetti di sostenibilità, percorsi pedonali, giornate in cascina e inediti spazi verdi anche in carcere, a San Vittore. Parte a Milano la seconda edizione di Milano Green Week, la festa diffusa organizzata all’interno del palinsesto Yes Milano che dal 26 al 29 settembre prevede trecento tra iniziative, dibattiti, laboratori e inaugurazioni di nuove aree verdi da vivere in tutti i municipi della città. Si va ...

La Rappresentanza italiana all'Onu è Plastic-free. Conte : "Siamo tra i primi. Sono orgoglioso" : La Rappresentanza Permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a New York è diventata uno spazio “plastic-free”. Eliminata quindi la plastica monouso e la sua introduzione presso i suoi locali della Rappresentanza italiana. Alla semplice cerimonia inaugurale è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.“La ...

Campidoglio : ‘Plastic Free’ - via Plastica in 15 scuole dell’infanzia a Roma : Roma – E’ stata presentata pochi giorni fa in Aula Giulio Cesare la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare per l’approvazione di Linee di indirizzo finalizzate ad eliminare l’uso della plastica in 15 scuole dell’infanzia di Roma. Roma Capitale intende avviare il progetto sperimentale per un anno, per poi estenderlo a tutte le scuole dell’infanzia. La Giunta ha aderito nel 2018 alla campagna nazionale “Plastic Free ...

Italia - tanta Plastic e poco free : imballaggi inquinanti "dominano" nei supermercati : Secondo i dati del 'Rapporto Coop 2019', nel nostro Paese vengono ancora utilizzate 2 milioni di tonnellate di plastica per...

Pornhub è Plastic Free : il video che salva l'oceano : Ora anche Pornhub diventa plastic free. Il sito hard più visitato al mondo, con oltre 100 miliardi di visualizzazioni all'anno, ha deciso di mettere in piedi la propria campagna contro l'inquinamento dell'ambiente. E lo ha fatto, come riporta Tgcom24, producendo un cortometraggio porno. Per ogni visualizzazione che otterrà il video, l'azienda devolverà denaro all'Ocean Polymers, un'organizzazione che si occupa di raccogliere e riciclare ...

Telespazio diventa “Plastic Free” : da oggi in tutte le sedi italiane viene bandita la Plastica usa e getta : Anticipando l’entrata in vigore della Direttiva Europea che bandirà dal 2021 l’uso della plastica monouso, da oggi le sedi e i centri spaziali italiani di Telespazio, società controllata da Leonardo, diventano “Plastic Free”. Il progetto “Plastic Free” di Telespazio è la prima di una serie di iniziative con le quali Leonardo intende avviare la riduzione del consumo di plastica in tutte le sedi del Gruppo. L’iniziativa, che vedrà interessati i ...

Roma - in Campidoglio plastica ovunque. Altro che Plastic Free - plastic sì : Quando il Campidoglio prometteva il plastic free, forse intendeva plastica gratis per tutti. Bottigliette, piatti, posate. C?è proprio tutto. Il bar dell?amministrazione capitolina...

Per un bagno Plastic Free : come sostituire spazzolini - dischetti struccanti - assorbenti : I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Non solo in cucina, ma anche in altre stanze della casa, è necessaria una scelta green, più amica dell’ambiente. In bagno in ...