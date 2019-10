Pillole di serie tv da guardare a ottobre

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 1 ottobre 2019)ricco di nuovi arrivi, soprattutto in casa Netflix. A farla da padrone molti prodotti tratti da fumetti o graphic novel, segno che il racconto di genere è più vivo – e fidelizzante – che mai. Senza dimenticare il primo carico di film che dalla Laguna sbarcano direttamente in streaming. Cinem

HyboriaLeague : RT @LucaMarelli72: Pillole. #Mazzarri primo allenatore espulso per doppia ammonizione (perlomeno in Serie A). La Penna, fino a Juventus-Ver… - _CalcioItaliano : RT @LucaMarelli72: Pillole. #Mazzarri primo allenatore espulso per doppia ammonizione (perlomeno in Serie A). La Penna, fino a Juventus-Ver… - Busonzio : RT @LucaMarelli72: Pillole. #Mazzarri primo allenatore espulso per doppia ammonizione (perlomeno in Serie A). La Penna, fino a Juventus-Ver… -