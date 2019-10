Perché anticipare di due anni l’età della ragione e della responsabilità civile

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 1 ottobre 2019) Enrico Letta, che dice cose intelligenti, ha riproposto, a ridosso delle manifestazioni di ragazze e ragazzi per amore del pianeta, l’abbassamento delper il diritto di voto a 16. Obiettivo che mi sembra in genere del tutto condivisibile, tanto più in una società come la nostra che tende a

Courk_M : @Helliot_Spencer @gia___p Contrario, tutti gli step della vita ormai sono posticipati(si studia più trmpo,si entra… - kiarissima73 : Il voto ai sedicenni non mi convince troppo. Non mi e' chiaro peraltro perché si vorrebbe anticipare di due anni e… - VaironJohn : @Torrenapoli1 Quello dove secondo me dovrebbero migliorare è il tiro al volo o cmq di prima intenzione (senza stopp… -