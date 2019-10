Pensioni | nel 2019 oltre il 60% degli italiani ha ricevuto un assegno sotto le 750 euro

Pensioni anticipate Q100 e RdC - Tridico (INPS) : nel 2019 '2 - 5 miliardi di risparmi' : Dall'Inps giunge un importante aggiornamento in merito ai dati riguardanti i costi sostenuti dal bilancio pubblico per l'accesso anticipato alla pensione tramite quota 100 e per l'erogazione dei nuovi assegni di cittadinanza. Secondo le ultime elaborazioni, per l'anno in corso sarebbe possibile stimare risparmi complessivi per circa 2,5 miliardi di euro da entrambe le misure. Nello specifico, si tratterebbe di circa 1,5 miliardi riguardanti le ...

Pensioni : Quota 100 e Opzione Donna saranno nella Legge di Stabilità : Il Governo giallo-rosso ha iniziato già a lavorare sui temi che verranno affrontati nella nuova Legge di Stabilità 2020. Dal taglio del cuneo fiscale alla delicata questione delle Pensioni e a misure di welfare; sono questi gli argomenti che dovranno essere discussi e sui quali il Governo Conte-bis dovrà concentrarsi maggiormente per dare una risposta concreta a migliaia di italiani. Sono tante le ipotesi sul tema Pensioni al vaglio ...

Pensioni anticipate 2020 : verso la proroga dell'opzione donna nella nuova Manovra : Diventa sempre più probabile l'attesa proroga dell'opzione donna all'interno della prossima legge di bilancio 2020. La conferma arriva dallo stesso Premier Giuseppe Conte, che si è espresso favorevolmente al riguardo durante un suo recente intervento congiunto con il leader della Cgil Maurizio Landini per "Le giornate del lavoro" tenutesi a Lecce. Nell'occasione si è quindi tornati a ribadire l'intenzione già espressa da diversi esponenti ...

Pensioni - Tridico (Inps) : ‘Quota 100 resterà nel triennio sicuramente’ : La riforma delle Pensioni e le questioni legate al lavoro rimangono al centro dell’agenda politica, economica e sindacale in vista del varo della nuova legge di Bilancio dalla quale si attendono risposte anche sul fronte delle politiche sociali. L’attenzione, nelle ultime ore, è in particolare rivolta alla Quota 100, la nuova formula per la pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi, e il reddito di cittadinanza, il sussidio per i ...

Pensioni : riforma quota 100 mette a rischio uscita dei nati nel 1958 e 1959 : Trasformare le Pensioni anticipate a quota 100 nella quota 101, aumentando l'età di uscita. Oppure mantenere i requisiti richiesti per la misura di uscita a 62 anni, ma solo fino al 31 dicembre 2020, quindi per due dei tre anni a partire dal 2019 previsti per la sperimentazione. Sono queste alcune delle maggiori ipotesi di riforma delle Pensioni e del meccanismo introdotto ad inizio 2019 dall'ex Governo della Lega di Matteo Salvini e dal ...

Pensioni : Proietti (Uil) - ‘sistema sostenibile nel presente e futuro’ (2) : (AdnKronos) – L’adeguamento automatico all’aspettativa di vita e il sistema dei coefficienti, richiamati dalla Ragioneria, sottolinea Proietti, “sono profondamente iniqui e penalizzano due volte i lavoratori, perché innalzano l’età di pensionamento e, al contempo, modificano il coefficiente di trasformazione. In questo modo si continua a fare cassa sui lavoratori e pensionati”. Per la Uil “bisogna ...

Pensioni : Proietti (Uil) - ‘sistema sostenibile nel presente e futuro’ : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Il nostro sistema previdenziale è sostenibile nel presente e nel futuro”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, commentando lo studio della Ragioneria dello Stato.“Sarebbe molto utile – rileva il sindacalista – che la Ragioneria Generale dello Stato contribuisse a realizzare un’operazione verità sull’importo della ...

Pensioni Quota 100 - Damiano (PD) chiede di 'concludere la sperimentazione' nel 2021 : Prosegue il flusso di dichiarazioni in merito alle nuove Pensioni anticipate tramite Quota 100 ed al loro possibile destino dopo il via libera del nuovo governo 'giallo-rosso'. Oggi è il giorno della verifica tramite la piattaforma Rousseau, ultimo vero e proprio ostacolo alla formazione del nuovo esecutivo. Dopo questo passaggio si potrà entrare nel merito delle discussioni riguardanti la legge di bilancio 2020 ed inevitabilmente si renderà ...

Pensioni anticipate e Q100 : possibile stop già nel 2020 : La quota 100 non ha compiuto ancora un anno di età, ma sulla stampa specializzata così come nei principali quotidiani continuano ad emergere notizie riguardanti lo stop anticipato dell'opzione nel 2020. Si tratta delle previsioni relative alle nuove Pensioni anticipate fortemente volute dall'ala leghista del precedente governo ed ora sempre più in forse con la formazione dell'esecutivo giallo-rosso. Tra previsioni di risparmi per oltre dieci ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 più breve nel 2021 - il piano Pd-M5S : Pensioni ultima ora: Quota 100 più breve nel 2021, il piano Pd-M5S Pensioni ultima ora: a fronte della possibile nascita del nuovo esecutivo sono molti gli interrogativi sul futuro previdenziale in Italia. Tante domande riguardano il destino di Quota 100. Ricordiamo che si tratta di una misura introdotta dal Governo Conte, sostenuto da M5S e Lega, con cui si consente la pensione anticipata a chi ha i due seguenti requisiti: 62 anni di età e ...

Pensioni - come cambia la quota 100 : possibile stop all’anticipo Pensionistico già nel 2020 : La nascita di un governo M5s-Pd potrebbe portare a una rivoluzione della quota 100. Le ipotesi in campo sono varie: dalla cancellazione anticipata della misura (già nel 2020) a una sua rimodulazione che potrebbe anche far innalzare la soglia di età per richiedere l'anticipo Pensionistico da 62 a 64 anni.Continua a leggere

Pensioni : 5 Stelle e Pd discutono sulla Legge di Stabilità - nel mirino anche Quota 100 : Sono ore decisive quelle che stanno trascorrendo e che potrebbero portare alla formazione di un Governo giallo-rosso sotto la guida di una nuova alleanza targata PD-M5S. Stando a quanto affermato dall'agenzia di stampa "Ansa", resta ancora da chiarire il ruolo del vicepremier pentastellato Luigi Di Maio e il voto sulla piattaforma Rousseau. Intanto, si discute anche della prossima Legge di Stabilità e sulle misure da adottare per il futuro degli ...

Pensioni - LAVORO/ E gli altri temi assenti nella trattativa Pd-M5s : Non è ancora chiaro se Pd e M5s formeranno una maggioranza di Governo, né quali siano le loro intenzioni in tema di LAVORO e PENSIONI

Pensioni quota 100 e concorsi : in uscita 35 mila prof - 100.000 nella sanità fino al 2021 : Arrivano i primi dati ufficiali riguardanti il numero dei dipendenti della Pubblica amministrazione in uscita con la pensione anticipata a quota 100. Agosto è, infatti, il mese in cui iniziano le uscite da lavoro degli statali con le Pensioni a quota 100, settembre sarà la volta dei docenti e del personale della scuola. Dunque se finora i numeri hanno riguardato esclusivamente i lavoratori del settore privato per il meccanismo delle finestre ...