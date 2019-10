Pattinaggio artistico | i Campionati Italiani Assoluti per la prima volta all’IceLab di

Fonte : oasport

È ufficiale. INazionali 2019-2020 disi svolgeranno dal 12 al 15 dicembre all'IceLab di Begamo, l'impianto sportivo che ospita ogni anno il prestigioso trofeo Internazionale Lombardia Trophy Memorial Anna Grandolfi. Per ladalla sua nascita dunque, la società sportiva che sviluppa la sua attività in tre centri (Bergamo, Assago, Sesto San Giovanni) con atleti del calibro di Matteo Rizzo, Charlène Guignard-Marco Fabbri e Nicole Della Monica-Matteo Guarise, è pronta ad allestire al meglio la propria sede centrale per offrire il massimo del comfort ai migliori pattinatori dello stivale, motivati a darsi battaglia per conquistare un posto di lusso nelle competizioni più blasonate.

