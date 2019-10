Papà fa sesso con la figlia che resta incinta 6 volte | “Le ha fatto il lavaggio del

Papa Francesco : “Il sesso non è un peccato tanto grave. Ce ne sono altri peggiori” : Il pontefice ha parlato durante l’incontro avuto con i confratelli gesuiti nella nunziatura apostolica in Mozambico, in occasione del suo recente viaggio in Africa. Bergoglio si è scagliato contro il clericalismo, che ha come diretta conseguenza la rigidità, senza dare il giusto peso all’ingiustizia sociale, alla calunnia, ai pettegolezzi, alle menzogne.Continua a leggere

