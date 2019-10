Panchina Milan | cena Maldini-Shevchenko | suggestione in casa rossonera | Giampaolo rischia

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019)– Sono ore bollenti in, ennesima sconfitta per il club rossonero, prestazione da dimenticare incontro la Fiorentina, 1-3 il risultato finale e situazione sempre più delicata in vista del proseguo del campionato. La posizione diè appesa ad un filo, l’allenatore si giocherà tutto nella prossima sfida di campionato contro il Genoa, un’altra sconfitta porterebbe al ribaltone. L’ex Sampdoria è sicuramente responsabile di questa situazione ma non è l’unico, sul banco degli imputati sono finiti anchee Boban che dovranno dare delle risposte sul campo entro i prossimi mesi. Quella di oggi si preannuncia una giornata importante, il ct dell’Ucraina Shechenko sarà ao in occasione della sfida tra Atalanta e Shakhtar, ufficialmente per visionare alcuni calciatori per la Nazionale ma è previsto anche un ...

capuanogio : ?? Il #Milan merita rispetto! Tutti colpevoli per la crisi infinita, ma qualcuno di più e non sta in campo o in panc… - DiMarzio : #Genoa, decisione definitiva: confermato #Andreazzoli in panchina fino alla partita con il #Milan - RaiSport : Negli ultimi cinque anni sulla panchina del #Milan si sono seduti 9 allenatori #CalcioTotale??… -