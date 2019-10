Pallavolo – World Cup | Blengini deluso dopo il ko dell’Italia con il Giappone | “non sono

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana maschile ha parlatola sconfitta subita dagli azzurri contro ilEsordio amaro per la Nazionale Maschile nellaCup. Oggi gli uomini di Gianlorenzo, a Fukuoka,stati sconfitti con un netto 3-0 (25-17, 25-19, 25-21) dalpadrone di casa al termine di una gara nella quale hanno sofferto l’atletismo e il maggiore agonismo dei nipponici, bravi a farsi trovare pronti davanti al proprio pubblico. Queste le parole del ct: “nonsoddisfatto del risultato. In avvio di gara abbiamo avuto delle difficoltà e non siamo riusciti a giocare una buona. Ho provato a cambiare qualcosa durante la gara ma non è stato sufficiente. D’altronde la squadra è composta da ragazzi che siriuniti solo pochi giorni fa; ovviamente questa non vuole essere una giustificazione ma non è ...

fenomenogabry : RT @Volleyball_it: World Cup: L'Italia cade con il Giappone. 0-3 per Ishikawa e c - kulonkulon : RT @Volleyball_it: World Cup: Impresa dell'Argentina senza i big contro gli Usa. Cadono anche Australia e Iran - SportingTargetG : FIVB World Cup Man 2019 Gara 1 Giappone 3-0 Italia (25-17; 25-19; 25-21) (Foto FIVB) #FIVBWorldCup #WorldCup2019… -