Fonte : repubblica

(Di martedì 1 ottobre 2019) Blitz della polizia, scattano 20 arresti in tutta Italia. Il questore Cortese: “Droga, primo affare di Cosa nostra”. Una tonnellata di hashish importata dal Marocco

repubblica : RT @RepubblicaTv: Palermo, fiumi di coca dall'Argentina. I dialoghi fra i trafficanti: 'Il cavallo ti serve per duemila metri?' https://t.c… - StraNotizie : Palermo, fiumi di cocaina dall’Argentina in Sicilia. I corrieri arrivavano all’aeroporto di Parigi… - rep_palermo : Palermo, fiumi di cocaina dall’Argentina in Sicilia. I corrieri arrivavano all’aeroporto di Parigi [news aggiornata… -