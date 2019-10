Pagelle Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 | voti Champions League | Higuain | Bernardeschi e CR7

LIVE Pagelle Juventus-Bayer Leverkusen 1-0 - voti Champions League in DIRETTA : Higuain la sblocca con una perla : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Bayer Leverkusen (CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 21.00) Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Juventus-Bayer Leverkusen. Si è chiuso un primo tempo equilibrato all’Allianz Stadium sul punteggio di 1-0 per i bianconeri, grazie ad un bellissimo gol di Higuain in avvio di match. Per il resto squadre bloccate, con ben pochi guizzi. JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6 – Torna in porta dopo ...

LIVE Pagelle Juventus-Bayer Leverkusen - voti Champions League in DIRETTA : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Bayer Leverkusen (CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 21.00) Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Juventus-Bayer Leverkusen, secondo impegno nella massima competizione europea per i bianconeri. Dalle ore 21.00 seguiremo in DIRETTA le prestazioni dei 22 protagonisti in campo per capire chi sta decidendo il match dell’Allianz Stadium. JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny Cuadrado Bonucci de ...

Juventus-Spal e Sampdoria-Inter - le Pagelle dei principali quotidiani italiani : Nella giornata di ieri sono andati in scena tre interessanti anticipi validi per la 6^ giornata del campionato di Serie A che hanno dato importanti indicazioni sul proseguo della stagione. Nella prima gara successo per 2-0 della Juventus contro la Spal, le reti dei bianconeri sono state realizzate da Pjanic e Cristiano Ronaldo, i bianconeri arrivano al meglio alla sfida della prossima settimana contro l’Inter. I nerazzurri hanno ...

LIVE Juventus-SPAL 2-0 - Serie A in DIRETTA : Madama batte gli estensi e conquista la vetta in attesa dell’Inter! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights E GOL JUVENTUS-.SPAL 2-0 LA CRONACA DI Juventus-SPAL 17.02 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.01 LE Pagelle DELLA JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, de Ligt 7, Matuidi 6; Khedira 7 (dal 61′ Can 5,5), Pjanic 7,5, Rabiot 5,5 (dal 77′ Bentancur 6); Ramsey 6 (dal 65′ Bernardeschi 6); Dybala 6,5, Ronaldo 7. ...

Juventus-Spal 2-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Berisha immenso - finalmente il vero de Ligt [FOTO] : Juventus-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus e Spal, altro successo per la squadra di Maurizio Sarri che grazie ai tre punti contro gli uomini di Semplici si riporta momentaneamente in vetta in vista della sfida dell’Inter contro la Sampdoria. Partita incredibile per il portiere Berisha che ha salvato praticamente ...

Pagelle Brescia Juventus : bene Ramsey - Pjanic e Dybala - bocciato Rabiot : Pagelle Brescia Juventus- La Juventus passa al Rigamonti nonostante alcune difficoltà e qualche sofferenza di troppo. Padroni di casa in vantaggio dopo pochi minuti con il gol messo a segno da Donnarumma, Juventus abile a ribaltare la gara, prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con autogol propiziato dalla difesa lombarda, poi rimonta completata da Pjanic, con destro al volo da fuori area. bene Ramsey, apparso a suo agio nelle vesti ...

Brescia-Juventus 1-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Szczesny pronto per Paperissima [FOTO] : Brescia-Juventus, LE pagelle DI CalcioWeb – La Juventus soffre anche a Brescia, ma passa 2-1. Donnarumma porta avanti le Rondinelle dopo 4′ su un errore di Szczesny, la ribaltano un autogol di Chancellor al 40′ e la rete di Pjanic al 63′. Bene nel complesso il Brescia, Donnarumma e Balotelli convincono, ottimi Romulo e Sabelli. Bene Pjanic, male Szczesny. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la ...

Juventus-Verona 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Buffon fondamentale - Kumbulla da “Mamma ho perso la testa” [FOTO] : Juventus-Verona, LE pagelle DI CalcioWeb – La Juventus batte, soffrendo e non poco, il Verona. Finisce 2-1 con le reti di Ramsey e Cristiano Ronaldo (su rigore) che rimontano l’iniziale vantaggio di Miguel Veloso. Ottima la partita di Buffon e Ronaldo, strepitoso Veloso. Kumbulla da incubo. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Juventus-Verona, LE pagelle DI CalcioWeb Juventus (4-3-3): Buffon voto 7: se la vede ...

Serie A Juventus-Verona - Pagelle bianconere : Buffon sicuro - Ronaldo decisivo : Non mancano i voti alti nelle pagelle bianconere di Juventus-Verona, match della quarta giornata di Serie A che si è giocato questo sabato 21 settembre alle ore 18 e si è chiuso sul 2-1 per i padroni di casa. Sono arrivati i tre punti per la formazione allenata da Maurizio Sarri, che pure ha dovuto soffrire per piegare una squadra organizzata e combattiva come quella scaligera. In vantaggio è andato proprio il Verona, dopo che Di Carmine aveva ...

Pagelle Atletico Madrid Juventus - 3 bocciati : De Ligt ancora colpevole nei piazzati! : Pagelle Atletico Madrid Juventus- Un pareggio amaro, soprattutto per come è maturato. Finisce 2-2 al Wanda Metropolitano. Una Juventus bella solamente a metà. Compatta nel primo tempo, attenta e spregiudicata nella ripresa. 2-0 targato Cuadrado-Matuidi, poi il solito black out nei calci piazzati che ha condizionato il risultato finale. Promossi e bocciati: bene Bonucci, pilastro della retroguardia, bene anche Alex Sandro, autore anche ...

Atletico Madrid-Juventus - le Pagelle dei quotidiani : Tuttosport promuove de Ligt e Higuain : Atletico Madrid-Juventus, le pagelle dei quotidiani – Una grande Juventus, in vantaggio di due reti al 70′ si fa riprendere dall’Atletico Madrid negli ultimi 20 minuti. I voti dei principali quotidiani sportivi. GAZZETTA DELLO SPORT Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 6; Trippier 7, Gimenez 7; Savic 6.5, Renan Lodi 6 (75′ Vitolo 6); Lemar 5 (59′ Correa 6), Saul 5.5, Partey 6 (75′ Herrera 7), Koke 5.5; Joao ...

Atletico Madrid-Juventus - voti e Pagelle : Cuadrado in crescita - Ronaldo non graffia : È arrivato il momento delle pagelle e dei voti bianconeri per Atletico Madrid-Juventus, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. La formazione allenata da Maurizio Sarri ha visto sfumare un'importante vittoria proprio a tempo scaduto quando ormai si pregustava il sapore dei tre punti. Dopo che la prima frazione si era chiusa sul nulla di fallo, nella ripresa la Juve ha sbloccato il punteggio con Cuadrado ed ha ...

Atletico Madrid-Juventus 2-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Bonucci muro - Matuidi sta ancora correndo [FOTO] : Atletico Madrid-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata la sfida del Wanda Metropolitano tra i colchoneros e i bianconeri valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Gli uomini di Sarri, non al completo per via di diversi infortuni, chiamati a riscattare – quantomeno nella prestazione – il pari di sabato a Firenze. Rammarico bianconero, nel risultato ma non nella ...

Pagelle Atletico Madrid-Juventus 2-2 : beffa finale - non basta la magia di Cuadrado : Szczesny 6: attento nel primo tempo quando sventa l’insidioso tiro di Joao Felix. Compie qualche intervento, dove si dimostra sempre molto sicuro. Non ha colpe sui due gol dell’Atletico. Danilo 5: Gimenez ha uno stacco prodigioso e vola in cielo, ma il terzino brasiliano si fa sovrastare nettamente e per un difensore è un errore. Doveva essere molto più furbo e provare ad ostacolare l’uruguaiano. Una macchia che rovina una ...