Padova | schiaffi e minacce ai bambini del centro culturale Arrestato imam | le

Padova : imam arrestato - schiaffi e pugni ai bambini che sbagliavano preghiera (2) : (AdnKronos) - Maltrattamenti e violenze che gli stessi bambini non capivano, tanto che uno di loro rivolto al proprio compagno appena schiaffeggiato gli dice: "ma perché non lo denunci alla Questura?". Per interrompere queste violenze, gli uomini della Digos, dopo indagini di pochi mesi, partire ad

Padova : imam arrestato - schiaffi e pugni ai bambini che sbagliavano preghiera (2) : (AdnKronos) – Maltrattamenti e violenze che gli stessi bambini non capivano, tanto che uno di loro rivolto al proprio compagno appena schiaffeggiato gli dice: “ma perché non lo denunci alla Questura?”. Per interrompere queste violenze, gli uomini della Digos, dopo indagini di pochi mesi, partire ad inizio estate, su provvedimento del Gip di Padova, questa mattina hanno arresto l’imam, in Italia con permesso di ...