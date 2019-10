Padova | Ostellari Lega | ' Comune chiuda il centro islamico di via da Montagnana'

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019), 1 ott. (AdnKronos) - “Non puoi integrare a tutti i costi chi vuole disintegrare le nostra Comunità. Gli italiani lo hanno capito da un pezzo. La sinistra ci arriverà mai? Nel frattempo si ripetono fatti vergognosi come quelli accaduti a, dove l’imam di una moschea, che non ha nemmeno

Barbibarba : RT @IlPrimatoN: A Padova un imam del Bangladesh è stato arrestato per violenze sui bambini di una scuola islamica. Ostellari (Lega): 'Non p… - DoctorWho744 : RT @IlPrimatoN: A Padova un imam del Bangladesh è stato arrestato per violenze sui bambini di una scuola islamica. Ostellari (Lega): 'Non p… - renato_parola : RT @IlPrimatoN: A Padova un imam del Bangladesh è stato arrestato per violenze sui bambini di una scuola islamica. Ostellari (Lega): 'Non p… -