Padova : imam arrestato - schiaffi e pugni ai bambini che sbagliavano preghiera : Padova, 1 ott. (AdnKronos) – Una violenza continua, quotidiana con schiaffi, pugni, spintoni umiliazioni, tirate di orecchie, ai bambini, giovanissimi dai 4 ai 5 e fino ai 10 anni che sbagliavano nel recitare le preghiere islamiche,e per questo arrestato all’alba di oggi dagli uomini della Digos di Padova. Maltrattamenti che per il giovane 23enne imam del Centro di preghiera ‘Bangladesh Cultural Center’ erano il ...

Padova : sindaco Giordani su arresto Imam - 'i bambini non si toccano' : Padova, 1 ott. (AdnKronos) - “Un ringraziamento e i miei più sinceri complimenti alla Procura e alla Digos per il lavoro di indagine che ha portato ai provvedimenti di questa mattina. I bambini non si toccano e questo lavoro intelligente delle Istituzioni per circoscrivere e reprimere fenomeni inacc