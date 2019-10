Padova | Finco Lega | ‘intollerabile ricorso a percosse per educare bambini all’Islam’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Venezia, 1 ott. (AdnKronos) – ‘Ennesime violenze suiper inculcare, a suon di schiaffi, minacce e umiliazioni, un’educazione religiosa. Episodi che non possiamo tollerare e che dobbiamo condannare con forza, da ogni fronte”. Così Nicola, capogruppo in Consiglio regionale del Veneto della, commenta l’arresto di un imam a, accusato di aver picchiato ripetutamente piccoli alunni tra i cinque e i dieci anni della scuola islamica del quartiere dell’Arcella. “E’ stato grazie all’intervento delle insegnanti, cui i bimbi si sono rivolti per chiedere aiuto, che questo personaggio è stato fermato ‘ continua-. Una ulteriore conferma di quanto la scuola e le istituzioni in generale siano importanti come punto di riferimento per i nostri. E’ però sconvolgente che ci siano ancora persone ...