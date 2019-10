Organizzazione Commercio taglia stime

L'mondiale delhato le previsioni di crescita commerciale per il 2019 all'1,2%, un netto declassamento rispetto all'aumento del 2,6% previsto in aprile; l'organismo ha attribuito il taglio di stima all'escalation delle tensioni commerciali. "L'oscuramento delle prospettive commerciali è scoraggiante ma non inaspettato", ha detto il direttore generale Azevedo. Per il 2020 la previsione è del 2,7% contro un precedente 3%. Anche qui pesano le tensioni.(Di martedì 1 ottobre 2019)