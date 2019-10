Operaio morto nello stabilimento Fca schiacciato da una pressa | Agghiacciante

Un Operaio è morto in un incidente nello stabilimento di FCA di Piedimonte San Germano : Nella notte un uomo è morto in un incidente sul lavoro nello stabilimento Cassino di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione citata da Repubblica, l’uomo, un operaio di 40 anni, sarebbe

Incidente sul lavoro allo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano. Morto Operaio 40enne : Incidente sul lavoro nella notte nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. La vittima è un operaio 40enne della zona. L’Incidente è avvenuto al reparto presse a freddo.Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassino. Da una prima ricostruzione, sembra che la vittima stesse spostando, insieme a un altro collega, un macchinario in azione che gli ha provocato una profonda ferita al collo. ...

Dramma a Verona - cestello della gru si sgancia e travolge un Operaio : morto schiacciato : Incidente sul lavoro in un cantiere a Verona, nei pressi dello stadio Bentegodi: un operaio è morto schiacciato dal cestello in metallo di una gru dopo essersi improvvisamente sganciato dal braccio di una macchina movimento terra. Ancora da stabilire la dinamica e l'identità dell'uomo, certamente di nazionalità italiana.Continua a leggere

Operaio travolto da una tonnellata zucchero - morto dopo ore di agonia : E’ stato travolto da una tonnellata di zucchero un 36enne Operaio di Foresto Sparso (Bergamo): è morto dopo diverse ore di agonia nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Mattia Parmini lavorava alla distilleria San Giorgio di Paratico (Brescia) quando è stato travolto da grosso un carico di zucchero. In corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Chiari. L'articolo Operaio travolto da una ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Benevento : morto Operaio 57enne - 7 settembre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Tragedia in un cantiere di Benevento dove un operaio di 57 anni è morto durante i lavori, 7 settembre 2019,

Calabria : fulmine colpisce un bivacco a Santa Caterina - morto un Operaio forestale : L'ennesima tragedia causata dai temibili fulmini si è consumata in Calabria, precisamente a Santa Caterina dello Jonio, in località Catarinella (CZ). Il 1 settembre due operai forestali si...

Latina - Ugl : sicurezza deve diventare priorità - altro Operaio morto : Roma – “Ieri la tragedia a Fondi, oggi un altro episodio a Latina, in pieno centro, dove un uomo e’ morto cadendo da un’impalcatura. Un elenco ormai infinito, vittime quotidiane sul lavoro. E’ arrivato il momento di mettere la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro tra le piu’ urgenti priorita’ in agenda, un tema che mi auguro il nuovo Governo affrontera’ con senso di responsabilita’. ...

Tragico schianto mentre tornano a casa per il fine settimana : un Operaio morto e 5 feriti in A1 : La tragedia sull’autostrada A1, all'altezza dello svincolo di Villa Costanza, a Scandicci, nella città metropolitana di Firenze. Per cause ancora da accertare, il furgone su cui viaggiavano ha improvvisamente sbandato, urtando prima una barriera di protezione per poi ribaltarsi più volte lungo la carreggiata.Continua a leggere

Genova - morto l’Operaio di Autostrade travolto da un tir mentre aiutava un automobilista : Renato Nicolini rimase schiacciato tra il furgone e il muro della galleria il 4 agosto mentre aiutava un automobilista in panne. L'uomo aveva riportato contusioni polmonari, fratture costali e un pneumotorace, un ematoma al fegato, fratture al bacino e agli arti inferiori.Continua a leggere

Fuscaldo. Operaio di 45 anni morto sul lavoro in stazione a Monasterace : F.M., 45 anni di Fuscaldo (Cosenza), dipendente di un’impresa impegnata nell’esecuzione di lavori nella stazione ferroviaria di Monasterace, è morto

Cremona - un Operaio travolto da una trave d’acciaio mentre era su una gru. Un altro morto a Milano. Due ustionati nel Bresciano : Una trave di acciaio che si stacca e schiaccia la sua gru. È morto così Alessandro Rosi, operaio di 45 anni, mentre era al lavoro nei pressi delle Acciaierie Arvedi di Cremona. Secondo una prima ricostruzione, due gru stavano spostando la trave che si è staccata schiacciando la cabina. È rimasto ferito anche l’operaio che era sull’altra gru, Lorenzo Tamarindo. L’incidente, spiegano da Arvedi, “è avvenuto in un’area attigua al ...

Trave su gru - morto Operaio a Cremona : 13.40 Un operaio è morto e almeno un altro è rimasto ferito in un incidente alle Acciaierie Arvedi di Cremona.In una prima ricostruzione, 2 gru stavano spostando una Trave d'acciaio che si è staccata schiacciando la cabina del mezzo. morto anche, a Milano, un operaio rimasto ferito ieri in un incidente simile: colpito da una Trave è caduto nel vano ascensore di un parcheggio. Gravi nel Breasciano due operai, investiti e ustionati ...