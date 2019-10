OnePlus aggiunge le sfide nell’app Zen Mode e rilascia il primo aggiornamento per la

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 1 ottobre 2019)lenell’app Zenv1.40 per incoraggiare gli utenti a disintossicarsi dalla dipendenza digitale eilper la soundbar mobile diTV che ottiene nuovi effetti di luce e correzioni di bug.ZenZenha debuttato in OxygenOS all’inizio di quest’anno in occasione del lancio della serie7 per incoraggiare gli utenti a limitare il tempo di utilizzo dei loro dispositivi, tuttavia inizialmente l’app offriva solo un limite di tempo di 20 minuti. La versione 1.30 dell’app ha introdotto alcune funzionalità molto richieste come più opzioni di durata, promemoria giornalieri e un’icona di avvio per un accesso più comodo e orasta lanciando un altrochealtre utili funzionalità, come una nuova sfida per aiutare gli utenti a migliorare il loro benessere ...